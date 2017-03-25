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Общество

Школьник из Владивостока стал серебряным призером всероссийского экологического конкурса

«Экология человека и его здоровье»
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, суббота, 25 марта , РИА Vladnews.

Ученик десятого класса школы №22 Денис Храмцов занял второе место во Всероссийском конкурсе юных исследователей окружающей среды в номинации «Экология человека и его здоровье», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Конкурс проходил в три тура: заочный региональный этап, заочный всероссийский и очный финал в Москве. На первом этапе Денису пришлось конкурировать с четырьмя сотнями других школьников со всей России. В финал прошла уже 121 работа, в том числе и исследование Дениса.

Тема звучит немного устрашающе: «Микромицеты в пыли жилых помещений города Владивостока», но автор уверен, что его исследование невероятно важно.

«Эти плесневелые грибы постоянно контактируют с людьми, вызывая аллергию – проблему 21 века, - рассказал Денис. - Я не просто хочу установить связи между грибами и аллергией, но и в будущем разработать профилактические мероприятия для людей, чувствительных к этим грибам».

Кстати, это не первая награда юного ученого. Денис является победителем городской экологической научно-практической конференции «Войди в природу другом», XIX городской научной конференции школьников «Творческая молодежь – потенциал российской науки», краевой экологической конференции исследовательских работ и природоохранных проектов «От Дня Земли - к Веку Земли», победителем экологической конференции в рамках Всероссийского детского экологического форума «Живи, Земля!». А в 2016 году благодаря своим исследованиям Денис стал лауреатом Президентской премии по поддержке талантливой молодёжи. Однако самой волнительной, по его словам, стала победа во всероссийском конкурсе.

«Уровень работ был очень высок, ранее я с такими сильными соперниками не сталкивался. Это даже повлияло, мне кажется, на то, как я говорил. Моя речь на выступлении мне не очень понравилась. Но когда члены жюри задавали вопросы, я уже справился с волнением и отвечал спокойно, со знанием материала. На все три вопроса я ответил максимально полно».

Участие в конкурсах дает Денису стимул двигаться дальше, не останавливаться на достигнутом, тем более он чувствует всестороннюю поддержку дома и в школе: как раз сегодня одноклассники встречали Дениса со специально заказанным для него тортом и небольшим представлением.

Сам Денис особую благодарность выражает своему научному руководителю, учителю биологии Екатерине Шнипас, которая вместе с ним летала на конкурс в Москву. Она является молодым специалистом, что не мешает ее подопечным занимать высокие места в конкурсах различного уровня. Екатерина поддерживает и направляет Дениса в его научной работе. А на конкурсе в Москве, по ее словам, она волновалась не меньше самого Дениса.

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