Библиотеки Владивостока представляют Неделю детской книги

Программа мероприятий

Владивосток, суббота, 25 марта , РИА Vladnews.

В библиотеках Владивостока в дни весенних каникул пройдет Неделя детской книги, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Юные читатели смогут стать участниками различных игровых программ, викторин, конкурсов, литературных игр, виртуальных путешествий, лекций, мультпоказов и многого другого. Вход на все мероприятия свободный.

Дата, время Мероприятия Библиотека, адрес Возраст 25, 30 марта 13.00 – 14.00 «Волшебный экранчик» Кинозал Библиотека № 5 Леонова, 21 6+ 24-30 марта 14.00 – 15.00 Настольные игры Игротека Библиотека № 8 Приморская. 5 6+ 29 марта, 1 апреля 15.00 – 16.30 «Зоопарк из бумаги» Творческая мастерская Библиотека № 9 Талалихина, 5 6+ 24-30 марта 15.00 – 16.00 «Лучшие российские мультфильмы. Незнайка на луне» Показ анимационного кино Библиотека № 8 Приморская, 5 12+ 25 марта 11.00 – 13.00 «Могу сказать» Тренинг по культуре речи (студия «Микс») Библиотека им.И.У.Басаргина Юмашева, 8 7+ 25 марта 12.00 – 14.35 «Судьба человека» Просмотр и обсуждение фильма Библиотека № 4 Светланская, 205 7+ 25 марта 13.00 – 14.00 «Встречи за шахматным столом» Час шахмат Библиотека № 17, Иртышская, 42 6+ 25, 26, 28, 29 марта 15.00 – 16.30 «По страницам детских журналов» Игротека Библиотека № 7 Калинина, 281 6+ 26 марта 11.00 – 13.00 «Путь актера» История профессии (студия «Микс») Библиотека им.И.У.Басаргина Юмашева, 8 7+ 26 марта 2 апреля 11.00 – 12.00 Курсы китайского языка для детей 7-12 лет ЦБ им. А.П.Чехова Проспект 100-летия Владивостока, 48 7+ 26 марта 12.00 – 14.00 Мастер-класс ораторского искусства Библиотека № 17 Иртышская, 42 10+ 26 марта 12.00 – 13.30 «Мастерицы» Мастер-класс для мам и дочек Библиотека №21 Нейбута, 45 6+ 26 марта 14.00 – 15.00 «На радость маме» Концерт (центр «Эврика») Библиотека № 13 Русская, 78 7+ 26 марта 15.00 – 16.00 «Умные кроссворды» Логические игры и занятия Библиотека № 17, Иртышская 42 11+ 26 марта 15.00 – 17.00 Настольные игры Игротека Библиотека № 5 Леонова, 21 6+ 28 марта 11.00 – 11.30 «Гусельки» Костюмированный праздник Библиотека № 15 Волкова, 11 6+ 28 марта 12.00 – 13.00 «Веселый чародей» (Корней Чуковский) Литературная игра Библиотека № 3 Хабаровская, 19 7+ 28 марта 13.00 – 15.00 «Супержурналы»: лабиринты, ребусы, игры. День периодики Библиотека № 5 Леонова, 21 6+ 28 марта 10.00 – 11.00 «Сказка про доброго носорога» Литературная игра Библиотека № 7 Калинина, 281 7+ 28, 29, 30, 31 марта 12.00 – 14.00 «Книги и фильмы Анатолия Рыбакова» Кинозал Библиотека №12 Калинина, 281 7+ 28 марта 15.00 – 17.00 «Ходячий замок». Сказка-терапия по-японски. Мультзал Библиотека им. И.У. Басаргина Юмашева, 8 7+ 28 марта 16.00 – 18.00 «Объемные поделки из бумаги» Творческая мастерская Библиотека № 8 Приморская. 5 6+ 29 марта 10.00 – 11.00 «Сладко спал одинокий репей» Литературный час Библиотека № 7 Калинина, 281 6+ 29 марта 12.00 – 13.00 «Необыкновенные рассказы про обыкновенных животных» Экологический калейдоскоп Библиотека № 3 Хабаровская, 19 7+ 29 марта 12.00 – 13.00 «Да здравствует чтение!» День читательских удовольствий Библиотека им. Н.Н. Муравьева-Амурского Калинина, 21 7+ 29 марта 12.00 – 14.00 «Монотипия» Мастер-класс Библиотека № 8 Приморская, 5 7+ 29 марта 13.00 – 13.40 «Каменная радуга». Познавательное занятие о поделочных камнях Библиотека № 8 Приморская. 5 7+ 29 марта 13.00 – 14.00 «Ты читаешь, значит ты – лучший!» Праздник книги Библиотека № 4 Светланская, 205 7+ 29 марта 15.00 – 17.00 «Песнь моря» - ирландские мотивы Мультзал Библиотека им.И.У.Басаргина Юмашева, 8 7+ 30 марта 10.00 – 11.00 «Сказки дедушки Корнея» Игра-представление Библиотека № 7 Калинина, 281 6+ 30 марта 11.00 – 11.45 «Книга мудростью богата» Беседа-обзор Библиотека № 13 Русская, 78 7+ 30 марта 11.00 – 13.00 «День книжки-именинницы» Информина Библиотека № 3 Хабаровская, 19 7+ 30 марта 12.00 – 14.00 «История ремесел» Творческая мастерская «Смайлики» Библиотека им.И.У.Басаргина Юмашева, 8 6+ 30 марта 13.00 – 13.40 «Страна Журналия» Игра-путешествие Библиотека № 8 Приморская. 5 6+ 30 марта 13.00 – 14.00 «Птичий переполох» Мастер-класс Библиотека № 15 Волкова, 11 7+ 1 апреля 12.00 – 14.00 «Белеет парус одинокий» Фильм по книге В. Катаева. Кинозал Библиотека №12 Ул. Калинина, 281 1 апреля 14.00 – 14.45 «У каждого человека свои звезды» Мастер-класс Библиотека № 13 Русская, 78 7+ 1-2 апреля 14.00 – 15.00 Настольные игры Игротека Библиотека № 8 Приморская. 5 6+ 1, 2 апреля 15.00 – 16.30 «По страницам детских журналов» Игротека Библиотека № 7 Калинина, 281 6+ 2 марта 12.00 – 14.00 «Робинзон Крузо» Фильм по книге Д. Дефо. Кинозал Библиотека №12 Ул. Калинина, 281 12+ 2 апреля 12.00 – 13.00 «Все о птичках: рисунки, лепка, оригами» Школа маленького затейника Библиотека № 3 Хабаровская, 19 5+ 2 апреля 14.00 – 15.00 «Да здравствует человек читающий» Беседа-презентация Библиотека № 13 Русская, 78 7+



Каникулы в муниципальных общеобразовательных школах Владивостока в этом году начинаются в понедельник, 27 марта, и продлятся до 2 апреля.