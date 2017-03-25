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Библиотеки Владивостока представляют Неделю детской книги

Программа мероприятий
Фото: vsyaufa.ru Фото: vsyaufa.ru
Владивосток, суббота, 25 марта , РИА Vladnews.

В библиотеках Владивостока в дни весенних каникул пройдет Неделя детской книги, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Юные читатели смогут стать участниками различных игровых программ, викторин, конкурсов, литературных игр, виртуальных путешествий, лекций, мультпоказов и многого другого. Вход на все мероприятия свободный.

Дата, времяМероприятияБиблиотека, адресВозраст
25, 30 марта

13.00 – 14.00

«Волшебный экранчик»

Кинозал

Библиотека № 5

Леонова, 21

6+
24-30 марта

14.00 – 15.00

Настольные игры

Игротека

Библиотека № 8

Приморская. 5

6+
29 марта, 1 апреля

15.00 – 16.30

«Зоопарк из бумаги»

Творческая мастерская

Библиотека № 9

Талалихина, 5

6+
24-30 марта

15.00 – 16.00

«Лучшие российские мультфильмы. Незнайка на луне»

Показ анимационного кино

Библиотека № 8

Приморская, 5

12+
25 марта

11.00 – 13.00

«Могу сказать»

Тренинг по культуре речи (студия «Микс»)

Библиотека им.И.У.Басаргина

Юмашева, 8

7+
25 марта

12.00 – 14.35

«Судьба человека»

Просмотр и обсуждение фильма

Библиотека № 4 Светланская, 2057+
25 марта

13.00 – 14.00

«Встречи за шахматным столом»

Час шахмат

Библиотека № 17,

Иртышская, 42

6+
25, 26, 28, 29 марта

15.00 – 16.30

«По страницам детских журналов»

Игротека

Библиотека № 7

Калинина, 281

6+
26 марта

11.00 – 13.00

«Путь актера»

История профессии (студия «Микс»)

Библиотека им.И.У.Басаргина

Юмашева, 8

7+
26 марта

2 апреля

11.00 – 12.00

Курсы китайского языка для детей 7-12 летЦБ им. А.П.Чехова

Проспект 100-летия Владивостока, 48

7+
26 марта

12.00 – 14.00

Мастер-класс ораторского искусстваБиблиотека № 17

Иртышская, 42

10+
26 марта

12.00 – 13.30

«Мастерицы»

Мастер-класс для мам и дочек

Библиотека №21

Нейбута, 45

6+
26 марта

14.00 – 15.00

«На радость маме»

Концерт (центр «Эврика»)

Библиотека № 13

Русская, 78

7+
26 марта

15.00 – 16.00

«Умные кроссворды»

Логические игры и занятия

Библиотека № 17,

Иртышская 42

11+
26 марта

15.00 – 17.00

Настольные игры

Игротека

Библиотека № 5

Леонова, 21

6+
28 марта

11.00 – 11.30

«Гусельки»

Костюмированный праздник

Библиотека № 15

Волкова, 11

6+
28 марта

12.00 – 13.00

«Веселый чародей» (Корней Чуковский)

Литературная игра

Библиотека № 3

Хабаровская, 19

7+
28 марта

13.00 – 15.00

«Супержурналы»: лабиринты, ребусы, игры. День периодикиБиблиотека № 5

Леонова, 21

6+
28 марта

10.00 – 11.00

«Сказка про доброго носорога»

Литературная игра

Библиотека № 7

Калинина, 281

7+
28, 29, 30, 31 марта

12.00 – 14.00

«Книги и фильмы Анатолия Рыбакова»

Кинозал

Библиотека №12

Калинина, 281

7+
28 марта

15.00 – 17.00

«Ходячий замок».

Сказка-терапия по-японски.

Мультзал

Библиотека им. И.У. Басаргина

Юмашева, 8

7+
28 марта

16.00 – 18.00

«Объемные поделки из бумаги»

Творческая мастерская

Библиотека № 8

Приморская. 5

6+
29 марта

10.00 – 11.00

«Сладко спал одинокий репей»

Литературный час

Библиотека № 7

Калинина, 281

6+
29 марта

12.00 – 13.00

«Необыкновенные рассказы про обыкновенных животных»

Экологический калейдоскоп

Библиотека № 3

Хабаровская, 19

7+
29 марта

12.00 – 13.00

«Да здравствует чтение!»

День читательских удовольствий

Библиотека им. Н.Н. Муравьева-Амурского

Калинина, 21

7+
29 марта

12.00 – 14.00

«Монотипия»

Мастер-класс

Библиотека № 8

Приморская, 5

7+
29 марта

13.00 – 13.40

«Каменная радуга». Познавательное занятие о поделочных камняхБиблиотека № 8

Приморская. 5

7+
29 марта

13.00 – 14.00

«Ты читаешь, значит ты – лучший!»

Праздник книги

Библиотека № 4 Светланская, 2057+
29 марта

15.00 – 17.00

«Песнь моря» - ирландские мотивы

Мультзал

Библиотека им.И.У.Басаргина

Юмашева, 8

7+
30 марта

10.00 – 11.00

«Сказки дедушки Корнея»

Игра-представление

Библиотека № 7

Калинина, 281

6+
30 марта

11.00 – 11.45

«Книга мудростью богата»

Беседа-обзор

Библиотека № 13

Русская, 78

7+
30 марта

11.00 – 13.00

«День книжки-именинницы»

Информина

Библиотека № 3

Хабаровская, 19

7+
30 марта

12.00 – 14.00

«История ремесел»

Творческая мастерская «Смайлики»

Библиотека им.И.У.Басаргина

Юмашева, 8

6+
30 марта

13.00 – 13.40

«Страна Журналия»

Игра-путешествие

Библиотека № 8

Приморская. 5

6+
30 марта

13.00 – 14.00

«Птичий переполох»

Мастер-класс

Библиотека № 15

Волкова, 11

7+
1 апреля

12.00 – 14.00

«Белеет парус одинокий»

Фильм по книге В. Катаева. Кинозал

Библиотека №12

Ул. Калинина, 281

1 апреля

14.00 – 14.45

«У каждого человека свои звезды»

Мастер-класс

Библиотека № 13

Русская, 78

7+
1-2 апреля

14.00 – 15.00

Настольные игры

Игротека

Библиотека № 8

Приморская. 5

6+
1, 2 апреля

15.00 – 16.30

«По страницам детских журналов»

Игротека

Библиотека № 7

Калинина, 281

6+
2 марта

12.00 – 14.00

«Робинзон Крузо»

Фильм по книге Д. Дефо. Кинозал

Библиотека №12

Ул. Калинина, 281

12+
2 апреля

12.00 – 13.00

«Все о птичках: рисунки, лепка, оригами» Школа маленького затейникаБиблиотека № 3

Хабаровская, 19

5+
2 апреля

14.00 – 15.00

«Да здравствует человек читающий»

Беседа-презентация

Библиотека № 13

Русская, 78

7+


Каникулы в муниципальных общеобразовательных школах Владивостока в этом году начинаются в понедельник, 27 марта, и продлятся до 2 апреля.

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