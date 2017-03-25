Библиотеки Владивостока представляют Неделю детской книги

В библиотеках Владивостока в дни весенних каникул пройдет Неделя детской книги, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Юные читатели смогут стать участниками различных игровых программ, викторин, конкурсов, литературных игр, виртуальных путешествий, лекций, мультпоказов и многого другого. Вход на все мероприятия свободный.
|Дата, время
|Мероприятия
|Библиотека, адрес
|Возраст
|25, 30 марта
13.00 – 14.00
|«Волшебный экранчик»
Кинозал
|Библиотека № 5
Леонова, 21
|6+
|24-30 марта
14.00 – 15.00
|Настольные игры
Игротека
|Библиотека № 8
Приморская. 5
|6+
|29 марта, 1 апреля
15.00 – 16.30
|«Зоопарк из бумаги»
Творческая мастерская
|Библиотека № 9
Талалихина, 5
|6+
|24-30 марта
15.00 – 16.00
|«Лучшие российские мультфильмы. Незнайка на луне»
Показ анимационного кино
|Библиотека № 8
Приморская, 5
|12+
|25 марта
11.00 – 13.00
|«Могу сказать»
Тренинг по культуре речи (студия «Микс»)
|Библиотека им.И.У.Басаргина
Юмашева, 8
|7+
|25 марта
12.00 – 14.35
|«Судьба человека»
Просмотр и обсуждение фильма
|Библиотека № 4 Светланская, 205
|7+
|25 марта
13.00 – 14.00
|«Встречи за шахматным столом»
Час шахмат
|Библиотека № 17,
Иртышская, 42
|6+
|25, 26, 28, 29 марта
15.00 – 16.30
|«По страницам детских журналов»
Игротека
|Библиотека № 7
Калинина, 281
|6+
|26 марта
11.00 – 13.00
|«Путь актера»
История профессии (студия «Микс»)
|Библиотека им.И.У.Басаргина
Юмашева, 8
|7+
|26 марта
2 апреля
11.00 – 12.00
|Курсы китайского языка для детей 7-12 лет
|ЦБ им. А.П.Чехова
Проспект 100-летия Владивостока, 48
|7+
|26 марта
12.00 – 14.00
|Мастер-класс ораторского искусства
|Библиотека № 17
Иртышская, 42
|10+
|26 марта
12.00 – 13.30
|«Мастерицы»
Мастер-класс для мам и дочек
|Библиотека №21
Нейбута, 45
|6+
|26 марта
14.00 – 15.00
|«На радость маме»
Концерт (центр «Эврика»)
|Библиотека № 13
Русская, 78
|7+
|26 марта
15.00 – 16.00
|«Умные кроссворды»
Логические игры и занятия
|Библиотека № 17,
Иртышская 42
|11+
|26 марта
15.00 – 17.00
|Настольные игры
Игротека
|Библиотека № 5
Леонова, 21
|6+
|28 марта
11.00 – 11.30
|«Гусельки»
Костюмированный праздник
|Библиотека № 15
Волкова, 11
|6+
|28 марта
12.00 – 13.00
|«Веселый чародей» (Корней Чуковский)
Литературная игра
|Библиотека № 3
Хабаровская, 19
|7+
|28 марта
13.00 – 15.00
|«Супержурналы»: лабиринты, ребусы, игры. День периодики
|Библиотека № 5
Леонова, 21
|6+
|28 марта
10.00 – 11.00
|«Сказка про доброго носорога»
Литературная игра
|Библиотека № 7
Калинина, 281
|7+
|28, 29, 30, 31 марта
12.00 – 14.00
|«Книги и фильмы Анатолия Рыбакова»
Кинозал
|Библиотека №12
Калинина, 281
|7+
|28 марта
15.00 – 17.00
|«Ходячий замок».
Сказка-терапия по-японски.
Мультзал
|Библиотека им. И.У. Басаргина
Юмашева, 8
|7+
|28 марта
16.00 – 18.00
|«Объемные поделки из бумаги»
Творческая мастерская
|Библиотека № 8
Приморская. 5
|6+
|29 марта
10.00 – 11.00
|«Сладко спал одинокий репей»
Литературный час
|Библиотека № 7
Калинина, 281
|6+
|29 марта
12.00 – 13.00
|«Необыкновенные рассказы про обыкновенных животных»
Экологический калейдоскоп
|Библиотека № 3
Хабаровская, 19
|7+
|29 марта
12.00 – 13.00
|«Да здравствует чтение!»
День читательских удовольствий
|Библиотека им. Н.Н. Муравьева-Амурского
Калинина, 21
|7+
|29 марта
12.00 – 14.00
|«Монотипия»
Мастер-класс
|Библиотека № 8
Приморская, 5
|7+
|29 марта
13.00 – 13.40
|«Каменная радуга». Познавательное занятие о поделочных камнях
|Библиотека № 8
Приморская. 5
|7+
|29 марта
13.00 – 14.00
|«Ты читаешь, значит ты – лучший!»
Праздник книги
|Библиотека № 4 Светланская, 205
|7+
|29 марта
15.00 – 17.00
|«Песнь моря» - ирландские мотивы
Мультзал
|Библиотека им.И.У.Басаргина
Юмашева, 8
|7+
|30 марта
10.00 – 11.00
|«Сказки дедушки Корнея»
Игра-представление
|Библиотека № 7
Калинина, 281
|6+
|30 марта
11.00 – 11.45
|«Книга мудростью богата»
Беседа-обзор
|Библиотека № 13
Русская, 78
|7+
|30 марта
11.00 – 13.00
|«День книжки-именинницы»
Информина
|Библиотека № 3
Хабаровская, 19
|7+
|30 марта
12.00 – 14.00
|«История ремесел»
Творческая мастерская «Смайлики»
|Библиотека им.И.У.Басаргина
Юмашева, 8
|6+
|30 марта
13.00 – 13.40
|«Страна Журналия»
Игра-путешествие
|Библиотека № 8
Приморская. 5
|6+
|30 марта
13.00 – 14.00
|«Птичий переполох»
Мастер-класс
|Библиотека № 15
Волкова, 11
|7+
|1 апреля
12.00 – 14.00
|«Белеет парус одинокий»
Фильм по книге В. Катаева. Кинозал
|Библиотека №12
Ул. Калинина, 281
|1 апреля
14.00 – 14.45
|«У каждого человека свои звезды»
Мастер-класс
|Библиотека № 13
Русская, 78
|7+
|1-2 апреля
14.00 – 15.00
|Настольные игры
Игротека
|Библиотека № 8
Приморская. 5
|6+
|1, 2 апреля
15.00 – 16.30
|«По страницам детских журналов»
Игротека
|Библиотека № 7
Калинина, 281
|6+
|2 марта
12.00 – 14.00
|«Робинзон Крузо»
Фильм по книге Д. Дефо. Кинозал
|Библиотека №12
Ул. Калинина, 281
|12+
|2 апреля
12.00 – 13.00
|«Все о птичках: рисунки, лепка, оригами» Школа маленького затейника
|Библиотека № 3
Хабаровская, 19
|5+
|2 апреля
14.00 – 15.00
|«Да здравствует человек читающий»
Беседа-презентация
|Библиотека № 13
Русская, 78
|7+
Каникулы в муниципальных общеобразовательных школах Владивостока в этом году начинаются в понедельник, 27 марта, и продлятся до 2 апреля.