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Соблюдение правил пожарной безопасности поможет избежать трагедии

Памятка
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 25 марта , РИА Vladnews.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района совместно с административно-территориальным управлением Фрунзенского района Владивостока напоминает горожанам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Только с начала этого года в краевом центре произошло более 250 пожаров, ущерб, причинённый огнём, превышает 10 миллионов рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой наадминистрацию города. Пожары стали причиной гибели шести человек, 10 человек получили травмы различной степени тяжести.

Чтобы избежать трагедии, обезопасить свою жизнь и жизни других людей от огня, необходимо следовать следующим правилам:

  • не использовать неисправные бытовые электроприборы, ветхую или неисправную электропроводку, электронагревательные приборы кустарного изготовления;
  • не допускать перегрузки электросети;
  • не курить лежа в постели;
  • не разбрасывать окурки;
  • соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации бытовых газовых приборов;
  • воздерживаться от использования открытого огня в сухую ветреную погоду;
  • не допускать бесконтрольный пал сухой травы;
  • научиться пользоваться огнетушителями и другими первичными средствами пожаротушения;
  • ежегодно проверять противопожарное состояние дома, квартиры:
  • не загромождать балконы, лоджии, кладовые, сараи, чердаки, гаражи.

В случае возникновения возгорания следует предпринять следующие действия:

  • нельзя впадать в панику и терять самообладание;
  • прежде всего необходимо сообщить о пожаре всем членам семьи, не теряйте время на поиски причины возгорания, ценных вещей (фотографии, документы, ювелирные украшения и т.п.) или домашних животных;
  • необходимо как можно быстрее позвонить по телефону 01 (с сотового телефона 101) и вызвать пожарную охрану;
  • кратчайшим и самым безопасным путем покинуть помещение, квартиру, здание (перед тем, как открыть дверь на пути эвакуации или в другую комнату, стоит проверить температуру их тыльной стороной руки, если они горячие, не открывайте, возможно, там пожар);
  • если в помещении много дыма, плохая видимость, нужно опуститься на колени на пол там, где воздух чище, и ползти к выходу;
  • когда невозможно выйти из помещения, следует позаботиться, чтобы дым не попадал через щели в дверях;
  • если загорелась одежда, следует остановиться, лечь на пол и, перекатываясь, сбить пламя.

Стоит знать, что распространению пожара в жилом доме чаще всего способствуют вентиляционные каналы, окна и двери, через которые поступает свежий воздух, дающий дополнительный приток кислорода. Поэтому не рекомендуется разбивать стекла в окнах горящего помещения и оставлять открытыми двери в соседние помещения. Если вы почувствовали запах дыма, гари, постарайтесь быстро определить, где находится очаг горения или тления.

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