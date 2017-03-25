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Воспитатели детских садов устраивают детям эко-квесты и получают за это награды

Воспитатели детского сада № 3 заняли первое место
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, суббота, 25 марта , РИА Vladnews.

Три команды педагогов из Владивостока заняли призовые места на фестивале «Новые формы экологического воспитания детей и подростков в научно-образовательных центрах», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. Он проходил на базе Приморского океанариума. Участие в фестивале принимали детские сады и школы со всего Дальнего Востока.

С самой яркой, запоминающейся и содержательной презентацией по теме «Японское море глазами дошкольников» выступили воспитатели детского сада № 3 города Владивостока. Они заняли первое место. Второе место было присуждено команде детского сада № 154 за их «Систему методической работы по экологизации дошкольного образования». А детский сад № 154 стал лауреатом фестиваля - педагоги этого учреждения представили методику обучения в «модном» формате «Эко-квест и макетное моделирование, как формы экологического воспитания детей дошкольного возраста».

«Самое главное, что все эти работы не являются просто теоретическими рассуждениями наших педагогов, - прокомментировала Наталья Птахова, начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации города, – они давно применяют все это на практике в своих садиках. Это и эко-квесты, и развивающие игры, и экскурсии в мир живой природы. Детям с ранних лет прививают любовь к окружающей среде. И используют при этом яркие, увлекательные, современные форматы».

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