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Во Владивостоке задержана крупная партия металлических изделий

Попытка контрабанды
Фото: ДВТУ Фото: ДВТУ
Владивосток, пятница, 24 марта , РИА Vladnews.

Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) на таможенный пост Морской порт Владивосток Владивостокской таможни была подана декларация на товары, прибывшие из Китая морским транспортом. В ходе их фактического таможенного контроля был выявлен незадекларированный товар общим весом более 25 тонн, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ. Декларант пытался провезти контрабандой 399 кухонных раковин из коррозийной стали, 16 200 трехметровых металлических труб, 5 040 металлических врезных замков в комплекте.

"Лишний" товар был арестован и помещен на ответственное хранение.

По факту недекларирования по установленной письменной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию, в отношение ООО было возбуждено дело, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ в виде наложения штрафа в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, с их конфискацией или без таковой, либо их конфискация.

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