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Куда пойти во Владивостоке в выходные дни

Афиша выходного дня
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, суббота, 25 марта , РИА Vladnews.

В предстоящие выходные – 25 и 26 марта – во Владивостоке состоятся интересные и полезные мероприятия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

25 марта в 10.30 - школа читателя в библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

25 марта в 11 часов - «Могу сказать». Тренинг по культуре речи в библиотеке № 11 им. И.У. Басаргина (ул. Юмашева, 8, тел. 244-02-94). Вход свободный.

25 марта в 11 часов - работа творческой мастерской «Кружок любителей вязания крючком» в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78, тел. 232-55-96). Вход свободный.

25 марта в 12 часов - «Судьба человека». Киногостиная в библиотеке № 4 (ул. Светланская, 205, тел. 226-91-44). Вход свободный.

25 марта в 13 часов - «Встречи за шахматной доской»: час шахмат в библиотеке №17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

25 марта в 13 часов - «Волшебный экранчик» детский кинозал в библиотеке № 5 (ул. Леонова, 21, тел. 249-54-99). Вход свободный.

25 марта в 14 часов - «Техника урегулирования эмоционального состояния». Лекция психолога в библиотеке им. А.П. Чехова (пр. 100-летия Владивостока, 48, тел. 236-13-70). Вход свободный.

25 марта в 14 часов - игротека в библиотеке. Развивающие настольные игры для детей в библиотеке № 8 (ул. Приморская,5, тел. 260-25-83). Вход свободный.

25 марта в 14:30 - урок японского языка для детей от 7 лет в библиотеке № 12 (ул. Калинина, 281, тел.: 227-34-35). Вход свободный.

25 марта в 15 часов - детский кинозал в библиотеке. Показ лучших российских мультфильмов в библиотеке № 8 (ул. Приморская, 5, тел. 260-25-83). Вход свободный.

25 марта в 15 часов - «По страницам детских журналов». Игротека в библиотеке № 7 (ул. Калинина, 281, тел. 227-37-84). Вход свободный.

25 марта в 16 часов - уроки английского языка для детей 5-7 лет в рамках проекта «English corner» в библиотеке № 6 (ул. Калинина, 21, тел. 227-84-10) и в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73).Вход свободный.

25 марта в 18.45 - «Попаданцы: когда сбываются мечты» от клуба любителей фантастики «Белый дракон». Лекция-обсуждение в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73). Вход свободный.

26 марта в 11 часов - работа фотокружка «Проfotiki» в библиотеке № 20 (пр. 100-летия Владивостока, 128-а, тел. 231-69-99). Вход свободный.

26 марта в 11 часов - «Путь актера». История профессии в библиотеке № 11 им. И.У. Басаргина (ул. Юмашева, 8, тел. 244-02-94). Вход свободный.

26 марта в 12 часов - «Ораторское искусство». Мастер-класс для подростков в библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

26 марта в 14 часов - игротека в библиотеке. Развивающие настольные игры для детей в библиотеке № 8 (ул. Приморская, 5, тел. 260-25-83). Вход свободный.

26 марта в 14 часов - «Всё мне видится Павловск холмистый». Лекторий «Мир глазами культуры» в библиотеке № 11 им. И.У. Басаргина (ул. Юмашева, 8, тел. 244-02-94). Вход свободный.

26 марта в 14 часов - урок японского языка для детей от 7 лет в библиотеке № 4 (ул. Светланская, 205, тел. 226-91-44). Вход свободный.

26 марта в 14 часов - работа Центра детского общения и творчества «Эврика» в библиотеке №13 (ул. Русская, 78, тел.: 232-55-96). Вход свободный.

26 марта в 15 часов - «По страницам детских журналов». Игротека в библиотеке № 7 (ул. Калинина, 281, тел. 227-37-84). Вход свободный.

26 марта в 15 часов - «Умные кроссворды» Логические игры и занятия в библиотеке №17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

26 марта в 15 часов - детский кинозал в библиотеке. Показ лучших российских мультфильмов в библиотеке № 8 (ул. Приморская, 5, тел. 260-25-83). Вход свободный.

26 марта в 15 часов - литературные встречи в проекте «Литра» в библиотеке № 12 (ул. Калинина, 281, тел. 227-34-35). Вход свободный.

26 марта в 15 часов - игротека, настольные развивающие игры для детей от 6 лет в библиотеке № 5 (ул. Леонова, 21, тел. 245-54-99). Вход свободный.

26 марта в 16 часов - клуб международного общения «Bilingua» проводит открытые уроки японского языка в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73). Вход свободный.

26 марта в 18:30 - подготовка к тотальному диктанту «Русский по воскресеньям» в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73). Вход свободный.

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