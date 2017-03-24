Пропавший во Владивостоке мужчина найден живым 16:53, 24 марта Пропавший во Владивостоке мужчина найден живым (Видео)
Краевая администрация, вокзалы, мосты и телевышка в Приморье останутся без света 16:39, 24 марта Краевая администрация, вокзалы, мосты и телевышка в Приморье останутся без света
Водитель и пассажир трактора получили серьезные травмы при ДТП в Приморье 15:58, 24 марта Водитель и пассажир трактора получили серьезные травмы при ДТП в Приморье
Новостная лента
Март, 24 пятница
18:21
РИА VladNews ждет ваших новостей
18:21
Ребенку из Владивостока срочно нужна помощь
18:03
В Китае появились могилы с QR-кодами
17:48
В Приморье осужден злостный алиментщик
17:34
Секс улучшает женскую память, - ученые
17:21
Владивостокские таможенники помешали демпингу
17:05
Владивостокских школьников учат беречь природу Фото
16:53
Пропавший во Владивостоке мужчина найден живым Видео
16:39
Краевая администрация, вокзалы, мосты и телевышка в Приморье останутся без света
16:25
Обществознание - снова в лидерах для сдачи ЕГЭ
16:12
Во Владивостоке выявлено 82 факта незаконного оборота сильнодействующих, ядовитых и психотропных веществ Фото
15:58
Водитель и пассажир трактора получили серьезные травмы при ДТП в Приморье
15:44
Отопительный сезон в приморской столице проходит в штатном режиме
15:29
За сутки на дорогах Приморья произошло более 80 ДТП
15:16
Пьяный приморец сбил 13-летнего мальчика Фото
15:01
В Приморье зафиксировано семь возгораний
14:47
Классы с педагогическим уклоном планируют создать во Владивостоке
Восток Цемент
14:34
Субарист совершил лобовое столкновение с военным автомобилем во Владивостоке Фото
14:11
Во Владивостокском цирке появится новая мебель
13:59
В Приморье почтальон незаконно обогатилась на полмиллиона рублей
13:44
Два человека пострадали в ДТП во Владивостоке Эксклюзив
13:33
Серьезный пожар произошел в Приморье
13:18
Первые кнопки ЭРА-ГЛОНАСС во Владивостоке установят 4 апреля Видео
12:52
Очередной автомобиль сгорел в Приморье
12:35
Во Владивостоке едва не взорвалась АЗС Видео
12:19
Преступника, находившегося в розыске, задержали в Приморье
12:05
Слепые люди лучше слышат и чувствуют запахи, - ученые
11:42
В выходные дни во Владивостоке временно ограничат движение и парковку транспортных средств
11:25
Во Владивостоке задержаны злоумышленники, похитившие парня и вынуждавшие взять кредит
11:15
Бесплатная программа для предпринимателей — «Бизнес класс»
11:08
Мужчины устроили боксерский ринг на улице во Владивостоке
10:59
Рыбак провалился под лед во Владивостоке
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4103 (42) от 24 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
День М впишут в современный тренд
«Эру-ГЛОНАСС» вводят по временной схеме
На Окатовой поставят стену с контрфорсами
Хорошо весной на лыжах. Да еще по льду…
Подростков отправят на заводы
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

В Приморье осужден злостный алиментщик

Пока на 10 суток, но потом может последовать и пара лет в колонии
Фото: Usiter.com Фото: Usiter.com
Владивосток, пятница, 24 марта , РИА Vladnews.

Судебные приставы города Артем Приморского края разыскали злостного неплательщика алиментов и отдали его под суд, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региона.

Чтобы встретиться с должником лицом к лицу, судебным приставам пришлось развернуть целую «разведывательную» операцию.

Дело в том, что гражданин Р., обязанный по решению суда выплачивать алименты на содержание своего ребенка, не желая тратить личный бюджет, всеми возможными способами старался уйти от столь обременяющей обязанности. С момента возбуждения исполнительного производства сформировалась задолженность в размере 840 тысяч рублей.

В ходе исполнительных действий было установлено, что у должника нет ни имущества, ни банковского счета, ни специального права на управления транспортным средством, а также номера мобильного телефона, зарегистрировано за ним. Чтобы нигде «не светиться», мужчина не менял паспорт, который был у него просрочен уже несколько лет. Также не удалось установить место нахождения гражданина Р., имеющего прописку в Артемовском ГО. Поскольку ни по одному предполагаемому адресу найти неплательщика не удалось, он был объявлен в исполнительный розыск.

Найти должника помогла находчивость судебных приставов, которые выяснили, что гражданин Р. вместе с приятелем неофициально оказывал услуги по установке натяжных потолков во Владивостоке. Получив эту зацепку, работники отдела судебных приставов по Артемовскому ГО разработали план действий по «поимке» беглеца. Судебный пристав, представившись заказчиком потолка, позвонил по номеру телефона мастера-установщика и договорился о встрече для того, чтобы произвести необходимые замеры. Возле дома и в квартире, где должны были встретиться заказчик и исполнитель, приставы устроили засаду. В прибывшем мастере-установщике они опознали того самого должника, которого уже давно разыскивали.

«Алиментщик-потолочник» был доставлен в отдел судебных приставов по Артемовскому городскому округу, где на него были составлены административные протоколы по ст. 17.14 и 5.35.1 КоАП РФ. Рассмотрев материалы административных правонарушений, суд принял решение о назначении неплательщику алиментов наказания в виде административного ареста сроком на 10 суток.

В случае, если должник продолжит уклоняться от обязательств по содержанию ребенка и от выплаты задолженности по алиментам, ему грозит уголовная ответственность в соответствии со ст. 157 УК РФ.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Владивостокских школьников учат беречь природу
17:05, 24 марта 2017 Владивостокских школьников учат беречь природу

Эко-сумка вместо пакета

Краевая администрация, вокзалы, мосты и телевышка в Приморье останутся без света
16:39, 24 марта 2017 Краевая администрация, вокзалы, мосты и телевышка в Приморье останутся без света

Электричества не будет в течение часа

Обществознание - снова в лидерах для сдачи ЕГЭ
16:25, 24 марта 2017 Обществознание - снова в лидерах для сдачи ЕГЭ

Обязательными к сдаче в 11-м классе для школьников остаются русский язык и математика.

Отопительный сезон в приморской столице проходит в штатном режиме
15:44, 24 марта 2017 Отопительный сезон в приморской столице проходит в штатном режиме

Во Владивостоке насчитывается 650 километров тепловых сетей

За сутки на дорогах Приморья произошло более 80 ДТП
15:29, 24 марта 2017 За сутки на дорогах Приморья произошло более 80 ДТП

Есть пострадавшие

Классы с педагогическим уклоном планируют создать во Владивостоке
14:47, 24 марта 2017 Классы с педагогическим уклоном планируют создать во Владивостоке

В 2016 году в сферу образования во Владивостоке пришли работать 150 учителя

Во Владивостокском цирке появится новая мебель
14:11, 24 марта 2017 Во Владивостокском цирке появится новая мебель

Ремонтные работы планируют завершить к концу 2017 года