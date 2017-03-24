В Приморье осужден злостный алиментщик

Пока на 10 суток, но потом может последовать и пара лет в колонии

Владивосток, пятница, 24 марта , РИА Vladnews.

Судебные приставы города Артем Приморского края разыскали злостного неплательщика алиментов и отдали его под суд, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региона.

Чтобы встретиться с должником лицом к лицу, судебным приставам пришлось развернуть целую «разведывательную» операцию.

Дело в том, что гражданин Р., обязанный по решению суда выплачивать алименты на содержание своего ребенка, не желая тратить личный бюджет, всеми возможными способами старался уйти от столь обременяющей обязанности. С момента возбуждения исполнительного производства сформировалась задолженность в размере 840 тысяч рублей.

В ходе исполнительных действий было установлено, что у должника нет ни имущества, ни банковского счета, ни специального права на управления транспортным средством, а также номера мобильного телефона, зарегистрировано за ним. Чтобы нигде «не светиться», мужчина не менял паспорт, который был у него просрочен уже несколько лет. Также не удалось установить место нахождения гражданина Р., имеющего прописку в Артемовском ГО. Поскольку ни по одному предполагаемому адресу найти неплательщика не удалось, он был объявлен в исполнительный розыск.

Найти должника помогла находчивость судебных приставов, которые выяснили, что гражданин Р. вместе с приятелем неофициально оказывал услуги по установке натяжных потолков во Владивостоке. Получив эту зацепку, работники отдела судебных приставов по Артемовскому ГО разработали план действий по «поимке» беглеца. Судебный пристав, представившись заказчиком потолка, позвонил по номеру телефона мастера-установщика и договорился о встрече для того, чтобы произвести необходимые замеры. Возле дома и в квартире, где должны были встретиться заказчик и исполнитель, приставы устроили засаду. В прибывшем мастере-установщике они опознали того самого должника, которого уже давно разыскивали.

«Алиментщик-потолочник» был доставлен в отдел судебных приставов по Артемовскому городскому округу, где на него были составлены административные протоколы по ст. 17.14 и 5.35.1 КоАП РФ. Рассмотрев материалы административных правонарушений, суд принял решение о назначении неплательщику алиментов наказания в виде административного ареста сроком на 10 суток.

В случае, если должник продолжит уклоняться от обязательств по содержанию ребенка и от выплаты задолженности по алиментам, ему грозит уголовная ответственность в соответствии со ст. 157 УК РФ.