Владивостокские таможенники помешали демпингу

Обнаружена попытка экономии при ввозе 16 тонн шин

Владивосток, пятница, 24 марта , РИА Vladnews.

На Первомайский таможенный пост Владивостока была подана декларация на товары, заявленные как шины для специализированных транспортных средств, используемых в строительстве и горном деле; однако при проверке выяснилось, что все не так уж просто, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

Так, декларант при заявлении сведений о товаре не стал указывать торговую марку шин. В ходе проведения таможенного досмотра данных товаров сотрудниками таможенного поста было выявлено порядка 16 тонн незадекларированных товаров: по факту в контейнере находились шины для обыкновенных грузовых автомобилей торговой марки «TRIANGLE».

Необходимо отметить, что фактически выявленные товары облагаются в два раза большей ставкой таможенной пошлины, нежели товары, указанные в декларации. Более того, в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии № 154 от 17 ноября 2015 года в отношении грузовых шин производства КНР, в частности торговой марки «TRIANGLE», применяются антидемпинговые меры посредством взимания дополнительной антидемпинговой пошлины.

По факту заявления недостоверных сведений о товарах при таможенном декларировании рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении, наказание за которое - это штраф в размере от половины до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами правонарушения, с их конфискацией либо без таковой.