На ряде центральных улиц Владивостока будут ограничены движение и парковка автомобилей 20:20, 24 марта На ряде центральных улиц Владивостока будут ограничены движение и парковка автомобилей
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Общество

На ряде центральных улиц Владивостока будут ограничены движение и парковка автомобилей

«Пробег спортивных клубов и федераций Приморского края»
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 24 марта , РИА Vladnews.

В воскресенье, 26 марта, во Владивостоке состоится спортивно-массовое мероприятие «Пробег спортивных клубов и федераций Приморского края», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. В связи с этим будет временно ограничены движение и парковка транспортных средств с 10.00 до 12.30 на нескольких участках центра города.

Речь идет о следующих участках автомобильных дорог:

- по улице Светланской: от пересечения с Океанским проспектом до пересечения с улицей Капитана Шефнера;

- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семеновской;

- по улице Лазо: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Суханова;

- по улице Петра Великого: от пересечения с улицей Светланской до дома № 3а по улице Петра Великого;

- по улице Корабельной Набережной: от пересечения с Океанским проспектом до дома № 66-б по улице Светланской;

- по улице Светланский переулок: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Корабельной Набережной;

- по улице Баневура: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Пушкинская;

- на участке автомобильной дороги от дома № 83а по улице Светланской до дома № 16 по улице Пушкинской;

- по улице Дальзаводской: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Металлистов;

- по улице Металлистов: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Дальзаводской.

Объезд будет осуществляться по улицам Пушкинской, Капитана Шефнера, Всеволода Сибирцева и Суханова. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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