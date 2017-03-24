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Владивостокских школьников учат беречь природу

Эко-сумка вместо пакета
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 24 марта , РИА Vladnews.

Юных владивостокцев учат беречь природу с детства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. На уроках, организованных администрацией приморской столицы, учеников младших классов призывают отказаться от полиэтиленовых пакетов и перейти к использованию экологически безопасных сумок из хлопчатобумажной ткани. 23 марта такое занятие состоялось для учеников школы № 43.

Эко-урок проходит в форме интерактивного занятия, состоящего из двух частей – теоретической и практической. В рамках теоретической части ребята узнают о вреде, который наносят окружающей среде полиэтиленовые пакеты, и возможности их замены на эко-сумки.

«Полиэтиленовые пакеты не разлагаются более 100 лет, а при сжигании они выделяют массу вредных веществ, опасных для окружающей среды и здоровья человека, – рассказывает координатор экологических проектов Андрей Иус. – Кроме того, человек, отказываясь от полиэтиленовых пакетов, экономит 50 литров нефти в год, тем самым снижается количество новых нефтяных разработок и, следовательно, уменьшается риск загрязнения окружающей среды».

Затем школьникам предлагают с помощью акриловых красок расписать сумки, которые становятся их собственностью. Так дети узнают, что текстильные сумки – это замечательная альтернатива полиэтиленовым пакетам, которые сегодня скапливаются на мусорных полигонах и загрязняют окружающую среду.

«Конечно, полиэтиленовые пакеты легкие и удобные, но они часто забивают сточные трубы, попадают в реки и океаны, загрязняют почву и в конечном итоге отравляют нам жизнь, – говорит ученица второго класса школы № 43 Алина Руденко. – Знаю, что в некоторых странах даже запрещено использовать полиэтиленовые пакеты, например в Китае, Австралии и Бангладеш».

Эко-уроки в муниципальных школах Владивостока проходят в рамках реализации подпрограммы «Экологическое просвещение, образование и информирование населения». Подпрограмма предусматривает проведение ежегодного комплекса мероприятий для детей дошкольного возраста, школьников и студентов и является, в свою очередь, частью муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Владивостока» на 2014 – 2019 годы.

На этот год – в России он объявлен Годом экологии – во Владивостоке запланировано порядка 100 эко-уроков, 20 тематических экскурсий на предприятия, экологические игры, интеллектуальные турниры, конкурсы творческих работ, акции по сбору отдельных видов отходов. В парке культуры и отдыха имени Сергея Лазо состоится экологический праздник, посвященный Всемирному дню охраны окружающей среды. Кроме того, в 2017 году будет организована молодёжная конференция, где молодые горожане смогут предоставить на суд жюри проекты на тему сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Завершится Год экологии во Владивостоке традиционным праздником «Экошоу-2017». 

Автор фоторепортажа: Администрация Владивостока

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