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Пропавший во Владивостоке мужчина найден живым

Алексей Мезенцев находится в неадекватном состоянии
Фото: Инстаграм Фото: Инстаграм
Владивосток, пятница, 24 марта , РИА Vladnews.

Мужчина, который пропал еще 21 марта, найден живым, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Как стало известно, молодой человек был найден спустя несколько суток. Его обнаружили очевидцы. Алексей находился в неадекватном состоянии за рулем автомобиля, принадлежащего таксомоторной компании. На теле мужчины виднелись раны и ссадины. По словам очевидцев, мужчина подрался за место "за рулем" с таксистом. 

Напомним, ранее РИА Vladnews сообщало о пропаже мужчины 32 лет. Алексей Мезенцев вышел из дома 21 марта в вечернее время. Тревогу забила мать пропавшего Алексея Мезенцева. Сейчас женщина не находит себе места - телефон сына не доступен. Сотрудники Алексей сообщили, что на работу молодой человек не вышел.

Кроме того, корреспонденту РИА VladNews стало известно, что младший сын Оксаны Веромей, матери пропавшего Алексея, погиб пару недель назад. Возможно это и стало причиной ухода мужчины из дома, после случившегося он пережил сильнейший стресс. Сейчас мужчине требуется медицинская помощь.  

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