Краевая администрация, вокзалы, мосты и телевышка в Приморье останутся без света

Электричества не будет в течение часа

Владивосток, пятница, 24 марта , РИА Vladnews.

Как сообщили в краевом департаменте информационной политики, в этом году Приморье вновь присоединиться к акции Минприроды России и Всемирного Фонда дикой природы «Час Земли», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края. 25 марта с 20.30 до 21.30 будет отключена подсветка зданий Администрации Приморья и Владивостока, моста через бухту Золотой Рог, телевышки на сопке Орлиной, зданий Почты России и Ростелекома в центре Владивостока, а также Железнодорожного и Морского вокзалов.

Напомним, в соответствии с указом Президента России Владимира Путина 2017 год объявлен в стране Годом экологии.

Справочно:

Впервые акция «Час Земли» была организована в Австралии в 2007 году. С тех пор каждый год в одну из последних суббот марта ее проводят во многих странах мира. В 2016 году в акции приняли участие 172 страны и более двух миллиардов человек. В России акцию поддержали 20 миллионов человек из разных городов. В Москве погасла подсветка более 800 зданий, в том числе архитектурного ансамбля Московского Кремля, Собора Василия Блаженного, ГУМа и многих других. В Приморье в прошлом году помимо здания Администрации Приморского края отключалась подсветка Золотого моста.