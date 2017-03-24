Обществознание - снова в лидерах для сдачи ЕГЭ

Обязательными к сдаче в 11-м классе для школьников остаются русский язык и математика.

Владивосток, пятница, 24 марта , РИА Vladnews.

Самым популярным предметом по выбору для сдачи ЕГЭ снова стало обществознание, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Во Владивостоке эту дисциплину выбрали 1393 одиннадцатиклассника, что составило 63 % от их общего количества.

Наука об обществе, включающая вопросы истории, экономики, психологии и философии, каждый год становится самой востребованной у школьников. Учитывая, что сертификаты о сдаче ЕГЭ выпускникам необходимы для поступления в вузы на конкретные факультеты, можно сделать вывод, что пока ребята больше предпочитают гуманитарные направления.

На втором месте среди предметов, которые чаще всего выбирают старшеклассники для экзамена, – история, которую пожелали сдавать 917 человек. На третьем месте – физика, 701 школьник. Самой невостребованной стала география. На экзамен по этой дисциплине придут 156 человек.

Напомним, обязательными к сдаче в 11-м классе для школьников остаются русский язык и математика. Остальные предметы выпускники сдают по желанию.