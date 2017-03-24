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Во Владивостоке выявлено 82 факта незаконного оборота сильнодействующих, ядовитых и психотропных веществ

Правонарушители привлечены к ответственности
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 24 марта , РИА Vladnews.

В ходе операции приморские наркополицейские обследовали средние, среднеспециальные и высшие учебные заведения края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью. В рамках операции выявлено 82 факта незаконного оборота сильнодействующих, ядовитых и психотропных веществ. Правонарушители привлечены к установленной Российским законодательством ответственности. 

Мероприятия по обследованию учебных корпусов, общежитий, пришкольной территории, мест массового досуга молодежи проводились с привлечением кинологических групп.  В рамках акции полицейские провели профилактическую работу с учащимися, рассказывая школьникам и студентам об опасности наркотических средств и психотропных веществ для жизни и здоровья, об административной и уголовной ответственности за незаконное распространение и употребление наркотиков.

По итогам операции проведен анализ выявленных фактов участия несовершеннолетних в незаконном обороте наркотиков и скорректирована профилактическая работа с преподавательским составом учебных заведений и в местах досуга молодежи, продолжен поиск новых форм профилактической работы среди несовершеннолетних.

Отметим, что межведомственная профилактическая операция "Территория безопасности" направлена на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений и правонарушений, связанных с распространением наркотиков в школах, профтехучилищах и вузах. Учебные заведения, общежития, а также прилегающую территорию обследуют специалисты на предмет следов потребления наркотических средств и психотропных веществ.

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