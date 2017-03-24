Водитель и пассажир трактора получили серьезные травмы при ДТП в Приморье

Пострадавшие госпитализированы

Владивосток, пятница, 24 марта , РИА Vladnews.

В Кавалеровском районе Приморья в результате опрокидывания трактора получил травмы 14-летний пассажир, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГАИ Приморья.

Инцидент случился в поселке Кавалерово по улице Луговая, 80. По предварительным данным, транспортным средством управлял родственник ребенка, 35-летний мужчина, решивший организовать мальчику экскурсию по территории поселка. Водитель не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате удара мужчина получил серьезную травму головы и кисти, а ребенок – ушиб таза. Пострадавших госпитализировали.

Установлено, водитель управлял транспортным средством без соответствующих документов, ранее к административной ответственности не привлекался.