Детский омбудсмен предложила запретить регистрацию в соцсетях до 14 лет

Виртуальные квесты-головоломки появились в российском интернете 10-15 лет назад

Владивосток, пятница, 24 марта , РИА Vladnews.

Уполномоченный по правам ребенка при Президенте России Анна Кузнецова предложила рассмотреть все возможные способы контролировать детей в интернете, в числе которых запрет на регистрацию в социальных сетях до 14 лет. Об этом в среду, 22 марта, сообщает rline.tv

«Родителям, как говорится, никто не запрещает запрещать. И здесь, если этот запрос, на самом деле, от родительского сообщества будет актуален, давайте рассматривать все варианты», — сказала Кузнецова, отвечая на вопрос журналистов об инициативе детского омбудсмена Пензенской области, который ранее предложил разрешать детям заводить аккаунты в соцсетях только после 14 лет.

В то же время она подчеркнула, что интернет в настоящее время является «инструментом образования» и широко используется в различных учебных программах.

В последнее время в социальных сетях активно распространяются виртуальные игры, которые ассоциируют с так называемыми «группам смерти», которые стали причиной нескольких случаев суицидов среди несовершеннолетних.

Виртуальные квесты-головоломки появились в российском интернете 10-15 лет назад. Среди подростков популярны подтипы таких игрушек-страшилок: «синий кит», «разбуди меня в 4:20», «я в игре», «тихий дом».

На фоне якобы участившихся случаев самоубийств, которые школьники совершают, выполняя эти задания, 10 марта российское правительство поддержало законопроект о повышении уголовной ответственности за доведение несовершеннолетних до суицида. В УК РФ может быть введена новая статья, в соответствии с которой наказание за указанное деяние будет предполагать лишение свободы на срок до шести лет.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что в 2016 году самоубийство совершили 720 подростков. При этом, по данным МВД, интернет стал причиной лишь 1% подростковых самоубийств. Основные причины – это неразделенная любовь (30% суицидов), конфликты в семье (29%) и психические заболевания (10%)