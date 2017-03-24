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Нанотехнологии — опасность 21 века

Роботы могут быть использованы и в биологическом заражении
Фото: android-robot.com Фото: android-robot.com
Владивосток, пятница, 24 марта , РИА Vladnews.

В руках террористов любое оружие, от простого ножа до бронированного танка, представляет из себя огромную угрозу. А представьте, если эти противники мирного образа жизни получат в распоряжение нанооружие? По мнению ученого Луиса Монте, который на протяжении многих лет сотрудничал с гигантами Samsung и Honeywell в сфере микроэлектроники, криминальные группировки уже к 20-му году этого столетия могут получить доступ к технологиям, способным вызывать разрушений больше, чем современное оружие, пишет boeingisback.com

Кроме того, нанороботы могут быть использованы и в биологическом заражении необходимых террористам объектов, как, например, водохранилища, или же делать инъекции определенным группам лиц. Разработки подобных технологий ведутся уже давно, и у ученых США определенно проглядывается прогресс в этом направлении. В прошлом году DARPA создала легкие дроны, способные передвигаться в автономном режиме, то есть без управления человеком и отслеживании по GPS.

Такие роботы ориентируются исключительно на данных с датчиков, выбирая дальнейший сценарий. Попади подобные технологии не в те руки, проблем не избежать. Кстати, помимо дронов некоторые компании из Штатов разрабатывают мини-конечности, с помощью которых возможно в обозримом будущем производить роботов-насекомых — миниатюрные ноги и моторчики не более 3 миллиметров.

Понятное дело, безопасность таких разработок и технологий стоит на высоком уровне, но никто не застрахован от попыток выкрасть данные путем, например, запугиваний семей ученых, или же примитивно выкупить, дав хорошую взятку. Ну и в конце концов, при использовании таких дронов в теоретических военных операциях, у террористов всегда есть шанс завладеть опытным образцом, а в дальнейшем и разобрать робота на составляющие, для воспроизведения точных копий. Пентагон не так давно выразил свое беспокойство из за возможности создания микропыли – нанооружия, которое попросту попадет в дыхательные пути человека, выводя того из строя.

На использование именно такого оружия намекают некоторые специалисты, вспоминая недавнюю смерть Уго Чавеса. Мол, микророботы способны вызвать такие заболевания, как инфаркт, остановку дыхания, СПИД. О применении нанооружия говорили и после смерти Ким Чон Нама в Малайзии. Луис Монте идет дальше – он, являясь автором исследований по искусственному интеллекту, опасается способности подобных механических организмов работать полностью автономно, что даст им возможность создавать собственные копии. Управлять миллионами копий станет невозможно, начнутся сбои в системе, пострадают мирные жители. А если все это попадет к террористам, которым только и нужно, как убивать все и вся, то катастрофы не избежать. Возможно, последней катастрофы на земле.

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