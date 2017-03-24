Краевая администрация, вокзалы, мосты и телевышка в Приморье останутся без света 16:39, 24 марта Краевая администрация, вокзалы, мосты и телевышка в Приморье останутся без света
Водитель и пассажир трактора получили серьезные травмы при ДТП в Приморье 15:58, 24 марта Водитель и пассажир трактора получили серьезные травмы при ДТП в Приморье
За сутки на дорогах Приморья произошло более 80 ДТП 15:29, 24 марта За сутки на дорогах Приморья произошло более 80 ДТП
Новостная лента
Март, 24 пятница
16:50
РИА VladNews ждет ваших новостей
16:50
Ребенку из Владивостока срочно нужна помощь
16:39
Краевая администрация, вокзалы, мосты и телевышка в Приморье останутся без света
16:25
Обществознание - снова в лидерах для сдачи ЕГЭ
16:12
Во Владивостоке выявлено 82 факта незаконного оборота сильнодействующих, ядовитых и психотропных веществ Фото
15:58
Водитель и пассажир трактора получили серьезные травмы при ДТП в Приморье
15:44
Отопительный сезон в приморской столице проходит в штатном режиме
15:29
За сутки на дорогах Приморья произошло более 80 ДТП
15:16
Пьяный приморец сбил 13-летнего мальчика Фото
15:01
В Приморье зафиксировано семь возгораний
14:47
Классы с педагогическим уклоном планируют создать во Владивостоке
14:34
Субарист совершил лобовое столкновение с военным автомобилем во Владивостоке Фото
14:11
Во Владивостокском цирке появится новая мебель
13:59
В Приморье почтальон незаконно обогатилась на полмиллиона рублей
13:44
Два человека пострадали в ДТП во Владивостоке Эксклюзив
13:33
Серьезный пожар произошел в Приморье
13:18
Первые кнопки ЭРА-ГЛОНАСС во Владивостоке установят 4 апреля Видео
Восток Цемент
12:52
Очередной автомобиль сгорел в Приморье
12:35
Во Владивостоке едва не взорвалась АЗС Видео
12:19
Преступника, находившегося в розыске, задержали в Приморье
12:05
Слепые люди лучше слышат и чувствуют запахи, - ученые
11:42
В выходные дни во Владивостоке временно ограничат движение и парковку транспортных средств
11:25
Во Владивостоке задержаны злоумышленники, похитившие парня и вынуждавшие взять кредит
11:15
Бесплатная программа для предпринимателей — «Бизнес класс»
11:08
Мужчины устроили боксерский ринг на улице во Владивостоке
10:59
Рыбак провалился под лед во Владивостоке
10:47
В РФ заблокировано более 23 тысяч страниц с пропагандой ИГ
10:33
Приморцы по недосмотру лишились крупной партии природных витаминов из КНР
10:21
Афиша культурных событий на 24— 26 марта во Владивостоке Видео
10:08
Приморцы организовали нелегальный азартный бизнес
10:02
Минюст: ​Деятельность "Свидетелей Иеговы" в РФ приостановлена из-за признаков экстремизма
09:51
​Более 100 тысяч приморцев получат защиту от клещевого энцефалита
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4103 (42) от 24 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
День М впишут в современный тренд
«Эру-ГЛОНАСС» вводят по временной схеме
На Окатовой поставят стену с контрфорсами
Хорошо весной на лыжах. Да еще по льду…
Подростков отправят на заводы
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Отопительный сезон в приморской столице проходит в штатном режиме

Во Владивостоке насчитывается 650 километров тепловых сетей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 24 марта , РИА Vladnews.

Отопительный сезон во Владивостокском городском округе проходит в штатном режиме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Об этом сообщили в управлении по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации приморской столицы.

Учреждения образования и культуры обеспечены теплом в полном объеме, к многоквартирным жилым домам с центральной системой отопления тепло подается также без перебоев. На все городские котельные, включая островные территории, топливо поставляется без сбоев.

Возникающие порывы на тепловых сетях оперативно устраняются. За минувшую неделю они были обнаружены на улицах Гульбиновича, Горшкова, Анны Щетининой, Станюковича и ряду других. Благодаря оперативной и качественной работе аварийно-восстановительных бригад, действующих на базе МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей», неполадки устранены. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
За сутки на дорогах Приморья произошло более 80 ДТП
15:29, 24 марта 2017 За сутки на дорогах Приморья произошло более 80 ДТП

Есть пострадавшие

Классы с педагогическим уклоном планируют создать во Владивостоке
14:47, 24 марта 2017 Классы с педагогическим уклоном планируют создать во Владивостоке

В 2016 году в сферу образования во Владивостоке пришли работать 150 учителя

Во Владивостокском цирке появится новая мебель
14:11, 24 марта 2017 Во Владивостокском цирке появится новая мебель

Ремонтные работы планируют завершить к концу 2017 года

Два человека пострадали в ДТП во Владивостоке
13:44, 24 марта 2017 Два человека пострадали в ДТП во Владивостоке

Всего за сутки произошло 75 аварий

Серьезный пожар произошел в Приморье
13:33, 24 марта 2017 Серьезный пожар произошел в Приморье

Никто не пострадал

Очередной автомобиль сгорел в Приморье
12:52, 24 марта 2017 Очередной автомобиль сгорел в Приморье

Причины устанавливаются

В выходные дни во Владивостоке временно ограничат движение и парковку транспортных средств
11:42, 24 марта 2017 В выходные дни во Владивостоке временно ограничат движение и парковку транспортных средств

Будет изменен маршрут движения