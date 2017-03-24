Отопительный сезон в приморской столице проходит в штатном режиме

Во Владивостоке насчитывается 650 километров тепловых сетей

Владивосток, пятница, 24 марта , РИА Vladnews.

Отопительный сезон во Владивостокском городском округе проходит в штатном режиме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Об этом сообщили в управлении по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации приморской столицы.

Учреждения образования и культуры обеспечены теплом в полном объеме, к многоквартирным жилым домам с центральной системой отопления тепло подается также без перебоев. На все городские котельные, включая островные территории, топливо поставляется без сбоев.

Возникающие порывы на тепловых сетях оперативно устраняются. За минувшую неделю они были обнаружены на улицах Гульбиновича, Горшкова, Анны Щетининой, Станюковича и ряду других. Благодаря оперативной и качественной работе аварийно-восстановительных бригад, действующих на базе МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей», неполадки устранены.