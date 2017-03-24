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Пьяный приморец сбил 13-летнего мальчика

Ребенок госпитализирован
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 24 марта , РИА Vladnews.

Прошедшей ночью в дежурную часть отдела МВД России по Чугуевскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием пешехода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГАИ Приморья.

Инцидент случился в в селе Архиповка на улице Центральная, 48. Двигаясь со стороны села Бреевка в направлении села Ясное, 32-летний водитель автомашины Toyota Allion совершил наезд на 13-летнего мальчика. Ребенок вместе с мамой, вопреки требованиям Правил дорожного движения, шел спиной к транспортному потоку, в попутном направлении. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

В результате автомобильной аварии пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и переломы различных частей тела. Потребовалась госпитализация.

Как удалось выяснить позже, водитель управлял транспортным средством без соответствующих документов, в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нарушителя составлен административный материал по ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами»), предполагающий административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей. Ранее к административной ответственности мужчина не привлекался.

С матерью пострадавшего ребенка также проведена беседа с разъяснением правил нахождения вблизи проезжей части.

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