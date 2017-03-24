В Приморье зафиксировано семь возгораний

Информации о пострадавших нет

Владивосток, пятница, 24 марта , РИА Vladnews.

За прошедшие сутки на территории Приморского края произошло семь пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю. На тушении было задействовано 68 человек личного состава и 18 единиц техники.

По данным спутникового мониторинга Владивостокского филиала ФГБУ НЦУКС по состоянию на 8 часов утра выявлено восемь тепловых аномалий в 4-х муниципальных образованиях: 3 – в Октябрьском муниципальном районе, 2 – в Спасском муниципальном районе, 2 – в Нанайском муниципальном районе, 1 – в Хасанском муниципальном районе. Проверяются.

Ранее РИА VladNews сообщало о серьезном пожаре, который произошел в Яковлевском районе Приморья.