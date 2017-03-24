Классы с педагогическим уклоном планируют создать во Владивостоке

В 2016 году в сферу образования во Владивостоке пришли работать 150 учителя

Владивосток, пятница, 24 марта , РИА Vladnews.

Подростков, тяготеющих к преподавательской деятельности, объединят в специальные классы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Такое предложение поступило от директоров школ Владивостока в ходе совещания, посвященного вопросам привлечения молодых специалистов.

«Проблема нехватки молодых специалистов обсуждается давно. Благодаря специальным мерам поддержки, которые организовал глава города Игорь Пушкарёв, частично ситуация начала улучшаться, - рассказала вице-мэр Наталья Мальцева. - Но необходимо продолжать работу и сделать все возможное, чтобы педагогический состав в школах помолодел».

Напомним, несколько лет назад глава города организовал доплаты молодым педагогам, а также выдачу им подъемных средств. Последние выплачиваются единоразово, при устройстве на работу. Молодой специалист получает на руки около 42-х тысяч рублей. Что касается доплат от мэра, их размер варьируется от 13-ти до 18-ти тысяч рублей. Эти деньги педагог получает ежемесячно вместе с зарплатой на протяжении первых трех лет работы.

Все это дало определённые результаты. В 2015 году в сферу образования во Владивостоке пришли работать 164 молодых учителя, в 2016-м - 150. Но о масштабных изменениях с кадрами в школах пока говорить рано.

«Я подняла свои списки выпускников с 2005 года и выяснила, что ни один из них не пришел работать в сферу образования, - поделилась директор школы № 70 Ольга Никулина. - Наверное, это и наша недоработка. Ведь мы пропагандируем среди учеников любые профессии, кроме нашей собственной».

Решить эту проблему помогут классы с педагогическим уклоном. У детей будет возможность в течение нескольких лет понять, что такое профессия педагога, какая работа им предстоит. А учителя в свою очередь смогут популяризировать свой труд и воспитывать себе замену. Инициативу школы № 70 готовы поддержать и другие общеобразовательные учреждения.