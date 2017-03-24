Восемь сердец Рокфеллера

Сегодня продолжительность жизни людей после пересадки оценивается более чем в 10 лет

Владивосток, пятница, 24 марта , РИА Vladnews.

20 марта 2017 года умер Дэвид Рокфеллер — самый старый на Земле миллиардер и рекордсмен по количеству пересадок сердца, сообщает boeingisback.com.

Первую пересадку Рокфеллер перенес в 1976 году после автокатастрофы, которая спровоцировала сердечный приступ.

Тогда ему был 61 год. Операции по пересадке сердца в то время выполнялись нечасто, и риск того, что чужое сердце у пожилого пациента не приживется, был велик. Однако все прошло успешно, и в груди миллиардера забилось новое сердце. А спустя неделю, по словам очевидцев, он уже вышел на утреннюю пробежку.

Основная проблема при пересадке — отторжение органа иммунной системой. Как и при любой трансплантации, пациенту приходится принимать препараты, подавляющие иммунитет. Сегодня продолжительность жизни людей после пересадки сердца оценивается более чем в 10 лет.

За следующие 40 лет Рокфеллер, по подсчетам СМИ, перенес еще шесть операций.

Новость об одной из последних операций облетела СМИ в 2015 году — писали, что Рокфеллеру пересадили шестое сердце. Первоисточником фейковой новости было издание, публикующее выдуманные заметки.

Последнее сердце Рокфеллер получил совсем недавно, в конце 2016 года.

Предыдущее перестало функционировать спустя всего неделю после того, как врачи предупредили миллиардера об изнашивании органа.

О своих операциях Рокфеллер не слишком распространялся. Подробностей о них нет ни в мемуарах, ни в прессе. Это неудивительно, учитывая негативную реакцию общественности на сообщения о самом факте операции — люди по всему миру выражали сильные сомнения, что Рокфеллер получал новые сердца в порядке очереди на трансплантацию, и обвиняли его в том, что он лишил кого-то из других больных возможности выжить. Учитывая дефицит донорских сердец, даже повторные пересадки — довольно редкое явление.

Впрочем, работавшие с миллиардером трансплантологи связь между состоятельностью Рокфеллера и полученными органами отрицали.

Кроме сердец, Рокфеллер дважды перенес пересадку почек — в 1998 и 2004 годах. Не исключено, что к необходимости трансплантации привел прием иммуносупрессоров, которые нарушают работу почек.

Дэвид Рокфеллер был внуком первого в истории долларового миллиардера Джона Рокфеллера. Он первый из рода смог дожить до ста лет. За прожитые годы он успел побывать секретарем мэра Нью-Йорка, военным, директором Совета по международным отношениям, президентом банка, встречался с мировыми лидерами. Рокфеллер пожертвовал различным учреждениям около миллиарда долларов, в том числе $100 млн Гарвардскому университету, в котором учился.

Из-за членства в Бильдербергском клубе, в который входили влиятельные политики, банкиры и бизнесмены, сторонники теорий заговора обвиняли Рокфеллера в причастности к «мировому правительству».

Причиной смерти Рокфеллера, согласно словам пресс-секретаря семьи, стала остановка нового сердца. Миллиардер тихо умер во сне в собственной постели.