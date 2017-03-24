Субарист совершил лобовое столкновение с военным автомобилем во Владивостоке

Подробности ДТП устанавливаются

Владивосток, пятница, 24 марта , РИА Vladnews.

Ночью во Владивостоке произошло серьезное ДТП, сообщает РИА VladNews.

Транспортное происшествие произошло на перекрестке улица Русская – микрорайон Снеговая падь.

По словам очевидцев, Subaru Forester двигался со стороны кольца Багратиона, УАЗ выезжал с второстепенной. Последний не уступил дорогу иномарке, в результате чего автомобили совершили лобовое столкновение.

Сообщается, что военный УАЗ был поставлен на учет несколько дней назад и еще не был застрахован.

Сейчас водителю Subaru предстоят судебные тяжбы с Министерством обороны.

Фото: Экипажи ДПС