Субарист совершил лобовое столкновение с военным автомобилем во Владивостоке

Ночью во Владивостоке произошло серьезное ДТП, сообщает РИА VladNews.
Транспортное происшествие произошло на перекрестке улица Русская – микрорайон Снеговая падь.
По словам очевидцев, Subaru Forester двигался со стороны кольца Багратиона, УАЗ выезжал с второстепенной. Последний не уступил дорогу иномарке, в результате чего автомобили совершили лобовое столкновение.
Сообщается, что военный УАЗ был поставлен на учет несколько дней назад и еще не был застрахован.
Сейчас водителю Subaru предстоят судебные тяжбы с Министерством обороны.
Фото: Экипажи ДПС