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Общество

В Китае появились могилы с QR-кодами

Власти поддерживают новую тенденцию
Фото: unverified.co.ke Фото: unverified.co.ke
Владивосток, пятница, 24 марта , РИА Vladnews.

Из-за нехватки земли власти Пекина предложили жителям бесплатное захоронение «экологичным» путём с использованием QR-кодов, сообщает People’s Daily.

В 2017 году власти Пекина не будут брать плату за похороны, если родственники согласятся захоронить кремированные останки «экологичным путём». Участок для подобного вида захоронений появился на столичном кладбище Чанцинъюань. На каждые «экологичные» похороны власти готовы выделить около 4 тысяч юаней (примерно $600).

Родственникам для захоронения кремированного праха предложат компактные биоразлагаемые урны, поверх которых будут высаживаться деревья, кусты и трава. При этом «экологичное» захоронение исключает наличие традиционных памятников и могильных плит. На участке для каждого усопшего будут выделены места для размещения QR-кодов — двумерных штрих-кодов, заказанных его родственниками. Эти картинки, выполненные в виде четырёхугольника с расположенными в определённом порядке точками, могут быть считаны любым современным мобильным устройством — от смартфона до планшета.

Власти рассчитывают на каждом квадратном метре «экологичного» участка хоронить прах не менее 10 человек. При традиционных похоронах на таком же участке земли возможно захоронить только две урны.

Нехватка земли для строительства кладбищ сделала популярными в стране не только «экологичные» похороны, но и водные. В последнем варианте прах усопшего развеивается над рекой или морем.

В Китае QR-коды устанавливаются на надгробья для онлайн-посещений усопших, применяются для определения личности пожилых людей и проведения социальных проектов. Считав такой код с помощью гаджетов, пользователь сможет перейти на веб-страницу, содержащую всю информацию о покойном. Можно будет просмотреть его фотографии, послушать любимую музыку, посмотреть короткие видеоролики о нём.

«Мне легче вспоминать о моей бабушке, когда я не только смотрю на холодные буквы на надгробии, но слышу её любимую песню и вижу перед собой ее фотографию, — рассказала китаянка по фамилии Ван. — Это как будто продлевает её жизнь». При этом Ван не возражает, если незнакомые люди считают QR-код и узнают историю её бабушки, всю жизнь проработавшей учительницей.

По мнению экспертов, это может повлиять на традиционный китайский обряд поминовения усопших. Старшее поколение предпочитает посещать кладбище, молодёжь стала выбирать «виртуальные» могилы, где появилась возможность также сжечь виртуальные жертвенные деньги и возложить цветы к надгробию.

Власти поддерживают новую тенденцию, поскольку это разрешает проблемы нехватки земли, загрязнения экологии от сжигания большого количества разноцветной токсичной бумаги в день поминовения, риска возникновения пожаров.

«Неважно, где вы молитесь за членов вашей семьи — на реальном кладбище или в виртуальном пространстве, главное, что ваши чувства обращены именно к ним», — считает представитель управления гражданской администрации при мэрии Шэньяна.

Популярность QR-кодов

QR-коды популярны на Востоке, в особенности в Японии и Китае. QR-кодами в Китае «шифруют» буквально все: ссылки на сайты и приложения, визитные карточки, скидки на товары, ссылки для оплаты через электронные кошельки. Используются они также для размещения в рекламе, поиска информации, поздравлений с праздниками, обмена контактами, авторизации и регистрации в сервисах, подключения к WiFi в публичных местах.

Машина с QR-кодом, Китай. Фото: Wang He/Getty Images

Своей популярностью QR-коды обязаны не только своим сходством с иероглифами, но и использованием их в соцсетях. В китайской соцсети WeChat для каждого пользовательского профиля существует уникальный QR-код и соответственно встроенный сканер QR-кодов. Поэтому китайцы обычно просто сканируют QR-коды. Именно наличие QR-кодов сделало сеть популярной и отличной от других.

В России и на Западе QR-коды не прижились. Возможно, повлияла разница в культурах, а также отсутствие поддержки считывания кодов у популярных мобильных ОС.

Источник: epochtimes.ru
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