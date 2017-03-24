В Приморье почтальон незаконно обогатилась на полмиллиона рублей

Женщина совместно со своим подельником инсценировали ограбление

Владивосток, пятница, 24 марта , РИА Vladnews.

В Дальнереченске осуждены бывший почтальон и ее 42-летний знакомый, которые обвиняются в хищении денежных средств, которые были предназначены для выплаты пенсий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

В 2015 и 2016 годах в дежурной части были зафиксированы два факта нападения на работника местного отделения почтамта. В обоих случаях неизвестные с применением насилия открыто похищали у почтальона сумку с деньгами, после чего скрывались в неизвестном направлении.

Установлено, что преступления организовал 42-летний местный житель, отбывающий наказание в местах лишения свободы, а инсценировку грабежей осуществила его соучастница, 38-летняя работница Дальнереченского почтового отделения.

Злоумышленники действовали согласно разработанному плану. В обоих случаях женщина сообщала в полицию, что на нее напали на улице во время поквартирного обхода граждан для выплаты им пенсий и пособий.

На самом деле обвиняемая, воспользовавшись своим служебным положением, тайно похитила более 500 тысяч рублей, предназначавшихся для соцвыплат. Часть из них злоумышленница передала как денежное вознаграждение мужчинам, инсценировавшим грабежи, а основную сумму передала организатору преступления.

Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказания организатору 6 лет колонии, а его соучастнице – 2 года 6 месяцев лишения свободы.