Серьезный пожар произошел в Приморье

Никто не пострадал

Владивосток, пятница, 24 марта , РИА Vladnews.

В четверг, 23 марта, в 09.35 на пульт пожарной охраны Яковлевского муниципального района поступило сообщение о пожаре, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю. Очевидцы сообщили, что на станции Варфоломеевка горят хозяйственные постройки.

Прибывшие в 09.46 по указанному адресу брандмейстеры немедленно приступили к тушению. Огнеборцы провели разведку в строениях и обнаружили очаг возгорания. Горели крыша, окна и двери построек.

В 09.51 пожар был локализован, а в 12.03 - полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 75 кв. м.

Погибших и пострадавших нет.

По сигналу на место происшествия прибыли 6 человек личного состава и 2 единицы техники.