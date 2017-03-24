Два человека пострадали в ДТП во Владивостоке

Всего за сутки произошло 75 аварий

Владивосток, пятница, 24 марта , РИА Vladnews.

На дорогах Владивостока за минувшие сутки в двух дорожно-транспортных происшествиях пострадали два человека. Произошла 75 аварий (45 аварий с материальным ущербом, 16 с составлением европротоколов). Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщили в пресс-службе ГИБДД города.

Сотрудники ДПС составили 401 протокол по фактам нарушений ПДД. Они остановили 80 человек, переходивших дорогу в неположенных местах, а также 19 автомобилей с не пристегнутыми как положено детьми. Не предоставили преимущество пешеходам 76 автомобилистов.

Также во Владивостоке были остановлены 8 нетрезвых водителей и 16 владельцев авто с тонированными не по ГОСТу стеклами.

Правила парковки нарушили 67 водителей. На СВЗТ доставлено 54 ТС.

Составлены протоколы в отношении 10 водителей автобусов, 13 таксистов и 12 злостных неплательщиков штрафов ГИБДД.