Очередной автомобиль сгорел в Приморье

Причины устанавливаются

Владивосток, пятница, 24 марта , РИА Vladnews.

В Спасске-Дальнем ночью сгорел автомобиль марки Mazda, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.

Сообщение о возгорании поступило в пожарную службу в 00:42, через три минуты на место происшествия прибыли пожарные. Было установлено, что горела кабина автомобиля.

В 00:47 возгорание было локализовано, в 00:55 – полностью ликвидировано. Площадь составила 4 кв. м.

В результате пожара никто не пострадал.

По сигналу на место происшествия прибыли 4 человека личного состава и 1 единица техники.

По предварительным данным, возгорание произошло в результате протечки топлива.