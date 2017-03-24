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Очередной автомобиль сгорел в Приморье

Причины устанавливаются
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 24 марта , РИА Vladnews.

В Спасске-Дальнем ночью сгорел автомобиль марки Mazda, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.

Сообщение о возгорании поступило в пожарную службу в 00:42, через три минуты на место происшествия прибыли пожарные. Было установлено, что горела кабина автомобиля.

В 00:47 возгорание было локализовано, в 00:55 – полностью ликвидировано. Площадь составила 4 кв. м.

В результате пожара никто не пострадал.

По сигналу на место происшествия прибыли 4 человека личного состава и 1 единица техники.

По предварительным данным, возгорание произошло в результате протечки топлива.

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