Во Владивостоке едва не взорвалась АЗС

Молодая пара подожгла бензин

Владивосток, пятница, 24 марта , РИА Vladnews.

Молодая пара чуть не взорвала одну из автозаправочных станций Владивостока, сообщает РИА VladNews.

Парень и девушка приехали, чтобы заправить свой автомобиль Nissan March на одной из АЗС города. В один момент молодых людей что-то смутило, и они решили проверить, действительно ли в бак поступает бензин.

В тот момент, когда пистолет уже находился в баке и начало поступать в него топливо, молодой человек поднес к баку зажигалку, в результате чего произошло воспламенение паров.

В этот момент «химики» забегали по территории в поиски огнетушителя, благодаря которому возгорание было остановлено.