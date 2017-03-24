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Первые кнопки ЭРА-ГЛОНАСС во Владивостоке установят 4 апреля

Первую партию
Владивосток, пятница, 24 марта , РИА Vladnews.

Как только машина поступает на склады временного хранения, человек должен позвонить официальному представителю ГЛОНАСС в Приморье и приобрести кнопку, у которой есть определенный номер. Далее его автовладелец сообщает в службу сертификации и на основании этого получает СБКТС. После, в Таможне, предъявив СБКТС, получает и ПТС, забирает машину и на ней едет устанавливать систему безопасности ГЛОНАСС. На это ему отводится ровно 5 дней. После этого водитель регистрирует свое авто в ГАИ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

Руководство ГЛОНАСС заверило, что эта схема начнет действовать уже с 4 апреля. К этому моменту во Владивосток доставят первую партию кнопок. К слову их будет всего 1000 штук. В то время как только на складах Владивостока уже скопилось около 2000 тысяч машин. Не считая автомобили в Японии. А когда прибудет вторая партия кнопок – никому неизвестно. И вопрос, как часто они потом будут поступать в Приморье, тоже остается без ответа.

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