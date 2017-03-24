Слепые люди лучше слышат и чувствуют запахи, - ученые

Мозг самостоятельно подстраиваться под ситуации

Владивосток, пятница, 24 марта , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования установили, что слепые люди обладают обостренным слухом и обонянием, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Медицинский Форум.

Специалисты в ходе исследования просканировали с помощью МРТ мозг слепых людей и сравнили его с мозгом зрячих людей. Результат показал, что у слепого человека мозг проводит своего рода перенастройку, чтобы обострить другие чувства.

По словам экспертов, незрячие люди также имеют и более выраженные когнитивные функции. Таким образом, можно сделать вывод, что мозг человек способен перестраиваться в зависимости от жизненных обстоятельств.