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Слепые люди лучше слышат и чувствуют запахи, - ученые

Мозг самостоятельно подстраиваться под ситуации
Фото: vistanews.ru Фото: vistanews.ru
Владивосток, пятница, 24 марта , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования установили, что слепые люди обладают обостренным слухом и обонянием, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Медицинский Форум.

Специалисты в ходе исследования просканировали с помощью МРТ мозг слепых людей и сравнили его с мозгом зрячих людей. Результат показал, что у слепого человека мозг проводит своего рода перенастройку, чтобы обострить другие чувства.

По словам экспертов, незрячие люди также имеют и более выраженные когнитивные функции. Таким образом, можно сделать вывод, что мозг человек способен перестраиваться в зависимости от жизненных обстоятельств. 

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