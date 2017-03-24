В выходные дни во Владивостоке временно ограничат движение и парковку транспортных средств

В воскресенье, 26 марта, с 10.00 до 12.30 во Владивостоке буде ограничено движение и парковка автотранспорта на некоторых улица, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД города.
Временные неудобства появятся в связи с проведением спортивно-массового пробега.
Движение и парковка автотранспорта на следующих участках автомобильных дорог:
- по улице Светланская: от пересечения с Океанским проспектом до пересечения с улицей Капитана Шефнера;
- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговая до пересечения с улицей Семеновская;
- по улице Лазо: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Суханова;
- по улице Петра Великого: от пересечения с улицей Светланская до дома № 3а по улице Петра Великого;
- по улице Корабельная Набережная: от пересечения с Океанским проспектом до дома № 66б по улице Светланская;
- по улице Светланский переулок: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Корабельная Набережная;
- по улице Баневура: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Пушкинская;
- на участке автомобильной дороги от дома № 83а по улице Светланская до дома № 16 по улице Пушкинская;
- по улице Дальзаводская: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Металлистов;
- по улице Металлистов: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Дальзаводская.
Совершить объезд можно по улицам: Пушкинская, Капитана Шефнера, Всеволода Сибирцева и Суханова.
Во время мероприятия также будет изменено движение и маршрутного транспорта.