Во Владивостоке задержаны злоумышленники, похитившие парня и вынуждавшие взять кредит

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, пятница, 24 марта , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратилась жительница Владивостока, которая сообщила, что ее 20-летнего брата похитили, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что в районе улицы Зои Космодемьянской к потерпевшему подошли двое молодых людей и, применив физическую силу, усадили его в автомобиль, после чего скрылись. Злоумышленники вынуждали потерпевшего оформить на свое имя кредит в размере 15 тысяч рублей. Молодой человек успел сообщить родственникам о произошедшем и своем местонахождении.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые задержали троих злоумышленников в районе улицы Черемуховая.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозт лишение свободы до 10 лет.