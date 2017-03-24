В выходные дни во Владивостоке временно ограничат движение и парковку транспортных средств 11:42, 24 марта В выходные дни во Владивостоке временно ограничат движение и парковку транспортных средств
Мужчины устроили боксерский ринг на улице во Владивостоке 11:08, 24 марта Мужчины устроили боксерский ринг на улице во Владивостоке
Рыбак провалился под лед во Владивостоке 10:59, 24 марта Рыбак провалился под лед во Владивостоке
Новостная лента
Март, 24 пятница
12:17
РИА VladNews ждет ваших новостей
12:17
Ребенку из Владивостока срочно нужна помощь
12:05
Слепые люди лучше слышат и чувствуют запахи, - ученые
11:42
В выходные дни во Владивостоке временно ограничат движение и парковку транспортных средств
11:25
Во Владивостоке задержаны злоумышленники, похитившие парня и вынуждавшие взять кредит
11:15
Бесплатная программа для предпринимателей — «Бизнес класс»
11:08
Мужчины устроили боксерский ринг на улице во Владивостоке
10:59
Рыбак провалился под лед во Владивостоке
10:47
В РФ заблокировано более 23 тысяч страниц с пропагандой ИГ
10:33
Приморцы по недосмотру лишились крупной партии природных витаминов из КНР
10:21
Афиша культурных событий на 24— 26 марта во Владивостоке Видео
10:08
Приморцы организовали нелегальный азартный бизнес
10:02
Минюст: ​Деятельность "Свидетелей Иеговы" в РФ приостановлена из-за признаков экстремизма
09:51
​Более 100 тысяч приморцев получат защиту от клещевого энцефалита
09:35
Виктор Бусаренко: Работать в театре - большое счастье
09:18
Несколько рейсов прибывают в аэропорт Владивостока с опережением
09:09
Гороскоп на 24 марта
09:01
Адвокат: Приговор охранникам Пушкарева откладывается
08:23
Часть Владивостока останется без света в пятницу, 24 марта Адреса
08:19
Во Владивостоке без осадков, +7 °C
08:07
Юристы окажут жителям Владивостока бесплатную правовую помощь Адреса
07:23
Открытое голосование за имя третьего самолета в Приморье продлится до конца марта
06:17
Генеральный план Владивостока изменят в пользу жителей
05:04
Во Владивостоке наградили коллективы, где соблюдены все условия охраны труда
04:22
Предпринимателей Владивостока приглашают принять участие в Российско-корейском форуме
03:19
Грудные импланты повышают риск смерти, - ученые
02:10
Потеря обоняния повышает риск преждевременной смерти‍
01:36
Школа № 35 Владивостока использовала грант от Игоря Пушкарёва
00:17
Приморцам доступно бесплатное зубопротезирование
Март, 23 четверг
23:02
Полицейским разрешили прерывать одиночные пикеты
22:20
Во Владивостоке продолжается прием заявок на участие в конференции «Перекрестки возможностей»
21:00
Версию о постороннем лице за штурвалом разбившегося Ту-154 опровергли
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4103 (42) от 24 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
День М впишут в современный тренд
«Эру-ГЛОНАСС» вводят по временной схеме
На Окатовой поставят стену с контрфорсами
Хорошо весной на лыжах. Да еще по льду…
Подростков отправят на заводы
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Политика и экономика

Бесплатная программа для предпринимателей — «Бизнес класс»

Программа представлена в двух режимах — «онлайн» и «интенсив»
Фото: slovodel.com Фото: slovodel.com
Владивосток, пятница, 24 марта , РИА Vladnews.

Сбербанк и компания Google приглашают начинающих и действующих предпринимателей Дальнего Востока стать участниками бесплатного курса по развитию собственного дела — «Бизнес класс». Присоединиться к ней могут все желающие — как опытные предприниматели, так и те, кто только планирует запустить собственный бизнес. Для этого достаточно пройти регистрацию на сайтеwww.business-class.pro, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Программа представлена в двух режимах — «онлайн» и «интенсив». К первому могут присоединиться все жители Дальневосточного округа. Он включает в себя видеоуроки, тестовые задания, дополнительные материалы и вебинары. Режим «интенсив» включает в себя все составляющие режима «онлайн», а также наставничество и очные мастер-классы с экспертами программы. На Дальнем Востоке такие очные встречи пройдут в Хабаровске и Владивостоке.

При регистрации в программе участникам необходимо выбрать одну из двух траекторий обучения: «Я хочу начать собственный бизнес» и «Я хочу развивать существующий бизнес». В зависимости от направления, зарегистрированным пользователям будет предложен курс с учетом их основных интересов и потребностей. Более опытные участники займутся анализом и оценкой слабых сторон своих компаний, развитием предпринимательских навыков, оптимизацией своего дела и стратегией его продвижения. Начинающие предприниматели присоединятся к программе, направленной на создание бизнес-плана, открытие и развитие своего дела с нуля. Программы траекторий уникальны и разработаны российскими бизнес-экспертами специально для этой программы. Самые активные участники проекта будут прикреплены к наставникам. Бизнес-эксперты также смогут дополнительно консультировать предпринимателей в формате вебинаров.

- Мы рассчитываем, что программа станет серьезным инструментом поддержки для предпринимателей нашего региона. В ней заложено обучение навыкам бизнес-планирования, финансового учета, оценки рисков – и все это в формате практических заданий, теории будет минимум. Малый бизнес Дальнего Востока очень активен — мы постоянно видим новые, яркие и интересные предпринимательские идеи, но, по статистике, немногие компании «остаются на плаву» в первые три года работы. И причиной этого часто становится именно отсутствие у бизнесменов необходимых знаний и навыков, — рассказала Марина Перебейнус, заместитель председателя Дальневосточного банка ПАО Сбербанк. – «Бизнес класс» поможет представителям бизнеса получить нужную информацию.

- Особенность «Бизнес класса» в том, что программа ориентирована в первую очередь на получение практических знаний и навыков, необходимых для создания и развития успешного бизнеса, — прокомментировал Сергей Шелухин, руководитель направления стратегического развития Google Россия. – В рамках пилотного запуска в Татарстане, мы уже получили несколько ярких историй успеха, доказавших эффективность «Бизнес класса». Надеемся, что и в ДФО программа покажет хорошие результаты и поможет вывести малый и микробизнес каждого из регионов-участников на качественно новый уровень.

Сделайте первый шаг на пути к успешному бизнесу — зарегистрируйтесь в бесплатной программе «Бизнес класс» на сайте www.business-class.pro!

comments powered by Disqus
Похожие новости
Украинские власти опять в шоке: после Крыма иностранцы собрались на Донбасс
18:09, 23 марта 2017 Украинские власти опять в шоке: после Крыма иностранцы собрались на Донбасс

Они хотят увидеть, что происходит в самопровозглашенных республиках

Подведены итоги голосования в полуфинале XIII Бизнес-Премии Приморья
17:04, 23 марта 2017 Подведены итоги голосования в полуфинале XIII Бизнес-Премии Приморья

7478 голосов были учтены при подведении итогов

Аферист Чубайс
17:04, 23 марта 2017 Аферист Чубайс "прокололся" еще на 150 млн долларов!

Телеканалу Царьград стала известна итоговая сумма, которую «Роснано» вложило в свою очередную неудачную разработку

«Зачем устраивать жесткую борьбу?» — первый вице-мэр Владивостока Алексей Литвинов про выборы в гордуму и отношения с «белым домом»
13:06, 23 марта 2017 «Зачем устраивать жесткую борьбу?» — первый вице-мэр Владивостока Алексей Литвинов про выборы в гордуму и отношения с «белым домом»

Изменения в Думе следующего созыва могут быть по персональном составу и по партийной палитре

Американская и европейские валюты продолжают расти
12:54, 23 марта 2017 Американская и европейские валюты продолжают расти

Курс валют на 23 марта

Реальные доходы россиян в феврале сократились на 4,1%‍
00:21, 23 марта 2017 Реальные доходы россиян в феврале сократились на 4,1%‍

Доходы сокращаются три года подряд

Законопроект о бесплатной рыбалке внесут в Госдуму в апреле
22:41, 22 марта 2017 Законопроект о бесплатной рыбалке внесут в Госдуму в апреле

Платной рыбалка будет только на тех прудах, где занимаются выращиванием рыбы