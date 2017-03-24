Бесплатная программа для предпринимателей — «Бизнес класс»

Программа представлена в двух режимах — «онлайн» и «интенсив»

Владивосток, пятница, 24 марта , РИА Vladnews.

Сбербанк и компания Google приглашают начинающих и действующих предпринимателей Дальнего Востока стать участниками бесплатного курса по развитию собственного дела — «Бизнес класс». Присоединиться к ней могут все желающие — как опытные предприниматели, так и те, кто только планирует запустить собственный бизнес. Для этого достаточно пройти регистрацию на сайтеwww.business-class.pro, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Программа представлена в двух режимах — «онлайн» и «интенсив». К первому могут присоединиться все жители Дальневосточного округа. Он включает в себя видеоуроки, тестовые задания, дополнительные материалы и вебинары. Режим «интенсив» включает в себя все составляющие режима «онлайн», а также наставничество и очные мастер-классы с экспертами программы. На Дальнем Востоке такие очные встречи пройдут в Хабаровске и Владивостоке.

При регистрации в программе участникам необходимо выбрать одну из двух траекторий обучения: «Я хочу начать собственный бизнес» и «Я хочу развивать существующий бизнес». В зависимости от направления, зарегистрированным пользователям будет предложен курс с учетом их основных интересов и потребностей. Более опытные участники займутся анализом и оценкой слабых сторон своих компаний, развитием предпринимательских навыков, оптимизацией своего дела и стратегией его продвижения. Начинающие предприниматели присоединятся к программе, направленной на создание бизнес-плана, открытие и развитие своего дела с нуля. Программы траекторий уникальны и разработаны российскими бизнес-экспертами специально для этой программы. Самые активные участники проекта будут прикреплены к наставникам. Бизнес-эксперты также смогут дополнительно консультировать предпринимателей в формате вебинаров.

- Мы рассчитываем, что программа станет серьезным инструментом поддержки для предпринимателей нашего региона. В ней заложено обучение навыкам бизнес-планирования, финансового учета, оценки рисков – и все это в формате практических заданий, теории будет минимум. Малый бизнес Дальнего Востока очень активен — мы постоянно видим новые, яркие и интересные предпринимательские идеи, но, по статистике, немногие компании «остаются на плаву» в первые три года работы. И причиной этого часто становится именно отсутствие у бизнесменов необходимых знаний и навыков, — рассказала Марина Перебейнус, заместитель председателя Дальневосточного банка ПАО Сбербанк. – «Бизнес класс» поможет представителям бизнеса получить нужную информацию.

- Особенность «Бизнес класса» в том, что программа ориентирована в первую очередь на получение практических знаний и навыков, необходимых для создания и развития успешного бизнеса, — прокомментировал Сергей Шелухин, руководитель направления стратегического развития Google Россия. – В рамках пилотного запуска в Татарстане, мы уже получили несколько ярких историй успеха, доказавших эффективность «Бизнес класса». Надеемся, что и в ДФО программа покажет хорошие результаты и поможет вывести малый и микробизнес каждого из регионов-участников на качественно новый уровень.

Сделайте первый шаг на пути к успешному бизнесу — зарегистрируйтесь в бесплатной программе «Бизнес класс» на сайте www.business-class.pro!