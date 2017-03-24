Мужчины устроили боксерский ринг на улице во Владивостоке

Инцидент рассмешил очевидцев

Владивосток, пятница, 24 марта , РИА Vladnews.

В четверг, 23 марта, двое мужчин устроили потасовку на парковке около торгового центра на улице Русская, сообщает РИА VladNews.

Что стало причиной конфликта между мужчинами – неизвестно, но один из участников был настроен решительно. Взяв с земли камень, один из «героев» налетел на второго.

Стоит отметить, что рядом с «боксерами» находился и независимый эксперт, который пытался не вмешиваться в драку, но и старался контролировать все удары конфликтовавших.

Однако данная драка только рассмешила очевидцев и комментаторов в сети.

«UFC все-таки пришел в Россию», «Смехота, да и только», «Удары отработанные», - посмеялись комментаторы.

Видео: ДПС Контроль