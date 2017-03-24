В РФ заблокировано более 23 тысяч страниц с пропагандой ИГ

Наиболее активно террористми продвигаются видеоролики

Владивосток, пятница, 24 марта , РИА Vladnews.

Роскомнадзор заблокировал более 23 тысяч русскоязычных страниц с пропагандой запрещенной в России террористической организации ИГ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс Об этом пишет в пятницу газета "Известия".

"Больше всего экстремистского контента - в сумме почти треть общего числа - найдено в соцсети "ВКонтакте" и на видеохостинге YouTube. Обе площадки удаляют подобные материалы или ограничивают доступ к ним с территории России", - говорится в докладе ведомства, на который ссылается издание.

Как сообщается, в ИГ созданы русскоязычные редакции, которые выпускают распространяемые через интернет фильмы и электронные журналы. Наиболее активно запрещенная в России организация продвигает в сети видеоролики. "Известно порядка пяти популярных фильмов террористической группировки. Например, в одном из сюжетов доказывается преимущество золота перед современными бумажными деньгами. Авторы критикуют современную систему финансов как навязанную всему миру Америкой", - пишут "Известия" в номере за пятницу.

Фильм, как уточняет издание, насыщен историческими справками, демонстрацией военных побед и убийств, совершенных террористами. Печатная продукцию распространяется также через сеть в электронном виде в формате PDF. По данным собеседников газеты, российским правоохранителям известно о семи журналах экстремистской направленности, выходящих периодически на русском языке.

Согласно закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" Генпрокуратура России выявляет в сети экстремистские материалы и поручает их блокировку Роскомнадзору, информируют "Известия". Также контент может быть признан противозаконным по решению суда.