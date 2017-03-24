Слушание назначено на 5 апреля

Владивосток, пятница, 24 марта , РИА Vladnews.

Деятельность организации "Свидетели Иеговы" на территории России приостановлена в связи с осуществлением экстремистской деятельности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. Об этом заявлено на сайте министерства юстиции РФ.

Религиозная организация "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" распоряжением Министерства юстиции Российской Федерации от 15.03.2017 № 320-р "О приостановлении деятельности религиозной организации" добавлена в список общественных и религиозных организаций, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности, следует из материалов сайта.

Ранее Минюст РФ подал в Верховный суд иск о запрете в стране организации "Свидетели Иеговы" после выявленных в ходе проверки нарушений антиэкстремистского законодательства.

В пресс-службе Верховного суда сообщили, что рассмотрение административного иска Минюста РФ о признании религиозной организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" экстремистской, запрете ее деятельности и ликвидации назначено на 5 апреля.

Организация "Свидетели Иеговы" регулярно становится объектом внимания надзорных органов во всех регионах России, кроме того, в ряде регионов ее деятельность запрещена.

Ранее Верховный суд РФ признавал законными решения о ликвидации территориальных отделений "Свидетелей Иеговы" в Орле, Старом Осколе и Белгороде, Абинске Краснодарского края, Самаре, Биробиджане и других городах.

Местные отделения организации неоднократно привлекались к административной ответственности за распространение экстремистских материалов в Тюмени, Абинске, Самаре, Саранске, Воронеже, Нижнем Новгороде, Геленджике и т.д.