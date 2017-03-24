Приморцы по недосмотру лишились крупной партии природных витаминов из КНР

Грузовик завернули на границе

Владивосток, пятница, 24 марта , РИА Vladnews.

Приморцы по недосмотру предпринимателей лишились крупной партии природных витаминов из КНР: 22,4 тонны овощей и фруктов из Китая (яблоки, редис, картофель, грибы, кабачки, черешня, мандарины, груши, лоба, кинза, шпинат, огурцы, томаты, клубника, баклажаны, помело, ананасы, чеснок, салат, сладкий перец и дыни), предназначенные для рынка Приморского края, не разрешены к ввозу и дальнейшей реализации на территории региона по причине несоответствия фитосанитарным требованиям Евразийского экономического союза, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора края.

В ходе карантинного фитосанитарного контроля в отношении поступившей на склад временного хранения ООО «Восточные рубежи» партии растительной продукции сотрудниками Россельхознадзора обнаружено, что владельцем сельскохозяйственной партии в адрес контролирующих органов представлен недействительный фитосанитарный сертификат страны-экспортёра. Как установили сотрудники федерального ведомства, наименования продукции, указанные в фитосанитарном сертификате, не соответствовали наименованиям, указанным в товаросопроводительных документах. Продукция поступила через пункт пропуска на государственной границе «Пограничный».

В настоящее время, в связи с нарушением правил ввоза подкарантинной продукции, ввоз на территорию Российской Федерации не соответствующих фитосанитарным требованиям фруктов и овощей запрещён. Автомашина с подкарантинной продукцией возвращена обратно в Китайскую Народную Республику.