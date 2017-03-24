Афиша культурных событий на 24— 26 марта во Владивостоке 10:21, 24 марта Афиша культурных событий на 24— 26 марта во Владивостоке (Видео)
​Более 100 тысяч приморцев получат защиту от клещевого энцефалита 09:51, 24 марта ​Более 100 тысяч приморцев получат защиту от клещевого энцефалита
Виктор Бусаренко: Работать в театре - большое счастье 09:35, 24 марта Виктор Бусаренко: Работать в театре - большое счастье
Новостная лента
Март, 24 пятница
10:46
РИА VladNews ждет ваших новостей
10:46
Ребенку из Владивостока срочно нужна помощь
10:33
Приморцы по недосмотру лишились крупной партии природных витаминов из КНР
10:21
Афиша культурных событий на 24— 26 марта во Владивостоке Видео
10:08
Приморцы организовали нелегальный азартный бизнес
10:02
Минюст: ​Деятельность "Свидетелей Иеговы" в РФ приостановлена из-за признаков экстремизма
09:51
​Более 100 тысяч приморцев получат защиту от клещевого энцефалита
09:35
Виктор Бусаренко: Работать в театре - большое счастье
09:18
Несколько рейсов прибывают в аэропорт Владивостока с опережением
09:09
Гороскоп на 24 марта
09:01
Адвокат: Приговор охранникам Пушкарева откладывается
08:23
Часть Владивостока останется без света в пятницу, 24 марта Адреса
08:19
Во Владивостоке без осадков, +7 °C
08:07
Юристы окажут жителям Владивостока бесплатную правовую помощь Адреса
07:23
Открытое голосование за имя третьего самолета в Приморье продлится до конца марта
06:17
Генеральный план Владивостока изменят в пользу жителей
05:04
Во Владивостоке наградили коллективы, где соблюдены все условия охраны труда
04:22
Предпринимателей Владивостока приглашают принять участие в Российско-корейском форуме
03:19
Грудные импланты повышают риск смерти, - ученые
02:10
Потеря обоняния повышает риск преждевременной смерти‍
01:36
Школа № 35 Владивостока использовала грант от Игоря Пушкарёва
00:17
Приморцам доступно бесплатное зубопротезирование
Март, 23 четверг
23:02
Полицейским разрешили прерывать одиночные пикеты
22:20
Во Владивостоке продолжается прием заявок на участие в конференции «Перекрестки возможностей»
21:00
Версию о постороннем лице за штурвалом разбившегося Ту-154 опровергли
20:08
SpaceX и НАСА ищут места для посадки на Марс
19:04
Украина запретила Юлии Самойловой въезд на "Евровидение". Реакции и факты
18:34
Фитнес-тренировка закончилась смертью
18:09
Украинские власти опять в шоке: после Крыма иностранцы собрались на Донбасс
17:44
Спрогнозировать свою смерть возможно
17:30
Больше всех ПДД в Приморье не соблюдают пешеходы
17:25
Какой сегодня праздник: 23 марта - Всемирный день метеорологии
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4103 (42) от 24 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
День М впишут в современный тренд
«Эру-ГЛОНАСС» вводят по временной схеме
На Окатовой поставят стену с контрфорсами
Хорошо весной на лыжах. Да еще по льду…
Подростков отправят на заводы
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
8 канал

Афиша культурных событий на 24— 26 марта во Владивостоке

Культурные выходные
Владивосток, пятница, 24 марта , РИА Vladnews.

Что ждет интересного жителей и гостей Владивостока с ближайшие дни, расскажет корреспондент VIII канала Валерия Белоус.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Дальневосточные леопарды осваивают фотозоны
13:22, 23 марта 2017 Дальневосточные леопарды осваивают фотозоны

Специалисты всегда знают о жизни животных

Клещи уже проснулись в Приморье
12:31, 23 марта 2017 Клещи уже проснулись в Приморье

Появилась опасность заражения вирусом энцефалита

Для больших и малых: во Владивостоке стартовали крупные шахматные соревнования
11:42, 23 марта 2017 Для больших и малых: во Владивостоке стартовали крупные шахматные соревнования

Опытные шахматисты борются за место в высшей лиге России

​Как звучит Владивосток?
10:16, 23 марта 2017 ​Как звучит Владивосток?

Новый проект стартует в приморской столице

Бюджет приморского клуба «Адмирал» в следующем сезоне составит свыше миллиарда рублей
14:05, 22 марта 2017 Бюджет приморского клуба «Адмирал» в следующем сезоне составит свыше миллиарда рублей

Новости спорта

Аресты, запреты, суды — меры, на которые вынуждена идти энергокомпания «ДГК»
13:09, 22 марта 2017 Аресты, запреты, суды — меры, на которые вынуждена идти энергокомпания «ДГК»

20 тысяч квартир являются должниками

Ясли для кедра появились в Приморье
12:28, 22 марта 2017 Ясли для кедра появились в Приморье

На стратификацию заложено 2 тонны семян