Что ждет интересного жителей и гостей Владивостока с ближайшие дни, расскажет корреспондент VIII канала Валерия Белоус.
Афиша культурных событий на 24— 26 марта во Владивостоке
Культурные выходныеВладивосток, пятница, 24 марта , РИА Vladnews.
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