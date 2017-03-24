Приморцы организовали нелегальный азартный бизнес

Расследование продолжается

Владивосток, пятница, 24 марта , РИА Vladnews.

Приморцы организовали нелегальные азартные игры в интернете, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в период времени с апреля 2016 года по март 2017 года, группа лиц незаконно организовала и проводила азартные игры в интернете вне игорной зоны, в игровых заведениях, расположенных в разных местах в городе Владивостоке.

Злоумышленники между собой распределили роли. По подозрению в совершении преступления были задержаны 3 человека, в зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений.

Было установлено, что задержанные занимались преступной деятельностью с 2012 года. Доход преступной группы с пяти игорных заведений составил не менее 120 млн рублей в год.

Расследование уголовного дела продолжается