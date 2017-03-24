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Культура

Виктор Бусаренко: Работать в театре - большое счастье

Владивосток увидит "Новый Чулимск"
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 24 марта , РИА Vladnews.

В Международный день театра, который отмечают 27 апреля, Приморский академический краевой драматический театр им. М. Горького приготовил для жителей и гостей Владивостока три премьеры. Одна из самых долгожданных премьер - провинциальный романс "Прошлым летом в Чулимск", которую можно будет увидеть 24 и 25 марта в 18.30, сообщает РИА VladNews.

Оставивший свой оригинальный след в российской драматургии, в последней написанной им пьесе Александр Вампилов рассказывает историю молодой девушки, живущей в затерявшемся таежном поселке и работающей в местной чайной. Рядом с ней – разные, но в чём-то похожие люди. Герои пьесы не удовлетворены жизнью, сомневаются в правильности своих поступков, страдают от любовных конфликтов и сложных отношений. Однако главная героиня единственная, кто еще верит в то, что рано или поздно можно все изменить.

Режиссер постановки Виктор Бусаренко и художник Владимир Колтунов в ходе пресс-конференции, которая прошла 23 марта в театре им. Горького, рассказали о том, что в спектакле произошел небольшой "перекос во времени", так как постановка актуальна и в наше время.

- Конфликт, который есть в этой пьесе - никуда не делся. Он остался и ещё заострился. Поэтому мы рискнули сделать небольшой перекос во времени и сделали время действия в нулевые годы. Лет десять назад, потому что называется «прошлым летом в Чулимске», но не в прошлом веке в Чулимске. Когда я в первый раз работал с этим спектаклем, то это была современная постановка. Хотелось бы, чтобы и сегодня этот спектакль также был современный, а не то, что как было когда-то там при совке. А жизнь с тех пор в Чулимках практически не изменилась. Более того, я в таком Чулимске уже 16 лет живу летом, и за эти 16 лет из этого Чулимска исчезли Дома культуры и школы. А у Вампилова эти образования ещё были. А зеленые заборы и мобильные телефоны - они появились, - рассказал заслуженный деятель искусств РФ Виктор Бусаренко.

- Мы не ставили цель объединить. Мы сделали попытку, и мне кажется, что она получилась: создать вот такое вот вневременное ощущение. Что такое вневременное ощущение? Это вот как у нас природа, она, в общем, практически там до нее двадцать лет. Если вы посмотрите, то там будет понятно, что это вот окружение такое, с одной стороны лес и тайга, но она ненатуральная. Она такая уснувшая, -рассказал художник, лауреат премии "Золотая маска" Владимир Колтунов.

В ходе пресс конференции Виктор Бусаренко также поделился своими впечатлениями о работе в театре им. Горького.

- Этому театру я отдал 9 лет своей жизни. И здесь я работал несколько лет - в начале 90-х годов, и ставил драматические спектакли. Я просто благодарен Ефиму Семеновичу Звеняцкому за предложение поставить постановку в театре им. Горького, потому что работать с моей любимой пьесой моего любимого драматурга в театре, в котором я давно не работал - это большое счастье, - рассказал Виктор Бусаренко.

Помимо романса "Прошлым летом в Чулимске" в честь Международного дня театра на сцене театра им. Горького также 7 и 8 апреля жители и гости Владивостока могут увидеть премьеру "Смех лангусты", а 8 и 9 апреля - премьеру комедии "Драки шахтеров с художниками из-за стюардесс".

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