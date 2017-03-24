Часть Владивостока останется без света в пятницу, 24 марта

Сегодня, 24 марта, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.
Адреса:
Белинского ул.21, 23,
Верхняя ул.11, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 9, 12,
Давыдова ул.10, 28, 28Б, 28В,
Енисейская ул.21,
Карпинского ул.14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 10,
Котельникова ул.7,
Лермонтова ул.28, 34, 36,
Минская ул.10, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 2,
Пестеля ул.5,
Путятинская ул.11, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 33, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 25, 35,
Русская ул.11, 11А, 5, 58, 7,
Станичная ул.10А, 11, 8,
Третья ул.11, 13,
Шестая ул.28
Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.