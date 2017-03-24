Часть Владивостока останется без света в пятницу, 24 марта

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Фото: РИА VladNews

Владивосток, пятница, 24 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 24 марта, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС. Адреса: Белинского ул.21, 23, Верхняя ул.11, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 9, 12, Давыдова ул.10, 28, 28Б, 28В, Енисейская ул.21, Карпинского ул.14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 10, Котельникова ул.7, Лермонтова ул.28, 34, 36, Минская ул.10, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 2, Пестеля ул.5, Путятинская ул.11, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 33, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 25, 35, Русская ул.11, 11А, 5, 58, 7, Станичная ул.10А, 11, 8, Третья ул.11, 13, Шестая ул.28 Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus