Во Владивостоке без осадков, +7 °C

В крае небольшие осадки

Владивосток, пятница, 24 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 24 марта, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае местами небольшие осадки. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +3...+8°C, сообщает Приморье.



Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +5...+7 °C.



В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха +6...+8 °C.



В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +7...+9 °C.