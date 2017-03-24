Открытое голосование за имя третьего самолета в Приморье продлится до конца марта

На текущий момент свое мнение высказали более 800 человек

Владивосток, пятница, 24 марта , РИА Vladnews.

Жители и гости Приморского края еще могут повлиять на исход голосования в выборе имени третьему самолету, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. Голосование продлится до 31 марта.

Напомним, Желающим принять участие в традиционной для малой авиации процедуре предлагается выбрать одно из 17 имен популярных исторических фигур Приморского края. По-прежнему лидером голосования остается Дерсу Узала – почти 34% голосов от общего числа. Почти 24% проголосовавших предпочли назвать новый самолет именем российского военного деятеля, начальника штаба Владивостокской крепости и составителя первого словаря удэгейского языка Ивана Надарова. Тройку лидеров замыкает первая в мире женщина-капитан дальнего плавания, доцент, автор ряда автобиографических книг и учебников по судовождению, председатель Приморского филиала Географического общества СССР Анна Щетинина.

На голосование также выставлены имена Семена Дежнева, Федора Буссе, Марка Решетникова, Федора Конюхова, Михаила Венюкова, Михаила Жданко, Алексея Окладникова, Алексея Будищева, Фридольфа Гека, Николая Муравьева-Амурского, Виктора Ломакина, Александра Фадеева, Сергея Лазо и Петра Казакевича. Половину из них предложило Приморское краевое отделение Русского географического общества – Общество изучения Амурского края, еще часть прислали сами жители региона.

Напомним, принять участие в опросе могут все желающие. Имена первым двум самолетам DHC-6, приобретенным для малой авиации в Приморье, также выбирали жители – в голосовании приняли участие около пяти тысяч человек. Воздушные суда были названы в честь путешественника, исследователя Дальнего Востока, писателя Владимира Арсеньева и заслуженного пилота России, создателя приморской гражданской авиации Владимира Сайбеля. Название нанесены на борт каждого самолета на русском и английском языках.