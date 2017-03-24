Генеральный план Владивостока изменят в пользу жителей

Планируются масштабные изменения

Владивосток, пятница, 24 марта , РИА Vladnews.

Генеральный план стратегического развития Владивостокского городского округа будет модернизирован, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. Главной задачей обновленного генплана должно стать улучшение качества жизни людей, повышение инвестиционной привлекательности города, развитие инфраструктуры.

В новой редакции генерального плана муниципалитета будет актуализирована вся информация, указаны границы территорий опережающего развития и природоохранных территорий, а также обозначены основные направления развития города.

Планируется усилить взаимодействие Владивостока с территориями, входящими в состав Владивостокской агломерации – Надеждинским и Шкотовским районами. Уже сейчас в этом ключе корректируется краевое законодательство.

Изменения ожидаются и в области дорожного хозяйства. Владивостокская агломерация на протяжении нескольких лет сможет получать дотации в размере 1,5 миллиарда рублей на ремонт и реконструкцию дорог. Это достаточно серьезные инвестиции в эту отрасль.

Главной задачей обновленного генерального плана должно стать улучшение качества жизни людей, повышение инвестиционной привлекательности города, развитие инфраструктуры.

Проект генерального плана стратегического развития Владивостока будет сформирован при участии муниципальных общественных организаций и представлен горожанам в четвертом квартале 2017 года. Планируется обновить демографический прогноз, расчет потребности жителей города в объектах жилищного строительства, пересчитать нагрузку на инженерные объекты, а также определить мероприятия по охране окружающей среды.