Во Владивостоке наградили коллективы, где соблюдены все условия охраны труда

Итоги работы комиссии в 2016 году

Владивосток, пятница, 24 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке прошло выездное итоговое совещание межведомственной комиссии по охране труда. Его участники обсудили, насколько успешно в городе реализуется государственная политика в области условий и охраны труда. Вела заседание заместитель главы Владивостока Елена Щеголева.

В этом году местом проведения совещания, где были подведены итоги работы комиссии в 2016 году, стал конференц-зал Приморского океанариума.

«Мы не впервые проводим итоговые заседания комиссии на предприятиях, которые могли бы стать примером в области охраны условий труда, - рассказала Елена Щеголева. - И Приморский океанариум именно такая организация. Здесь большой штат сотрудников, люди самых разных специальностей, и нам было важно понять, как со своими обязанностями справляется служба охраны труда. Убедились, что у них есть чему поучиться многим работодателям».

С первым докладом на совещании выступил зам. начальника управления по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда администрации города Вячеслав Ковалев.

«Сегодня в электронной базе управления имеются сведения о состоянии условий и охраны труда более двух тысяч организаций Владивостока, - сообщил он. - Средняя сумма денежных средств, потраченных на охрану труда в расчете на одного работника в 2016 году, составила 6 100 рублей».

По данным Вячеслава Ковалева, в 2016 году специальной оценкой условий труда в городе было охвачено 38 009 рабочих мест, что на 56 % больше, чем в 2015 году. И такая работа продолжается.

Об итогах работы в 2016 году на комиссии также отчитались специалист Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю Дмитрий Транковский, врио зам. руководителя Государственной инспекции труда в крае Наталья Смирнова, специалист Приморского отделения Фонда соцстрахования Карина Гриднева, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления надзорной деятельности ГУ Министерства РФ по делам ГО и ЧС по Приморскому краю Елена Прилепко и технический инспектор труда СОП Федерация профсоюзов края Валерий Онисенков.

Также на заседании комиссии благодарственными письмами администрации города по результатам работы в 2016 году были награждены четыре коллектива и пять специалистов служб охраны труда:

1. МКУ «Архив города Владивостока» (директор Альфред Татарчук);

2. Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Национальный научный центр морской биологии» Дальневосточного отделения РАН Научно-образовательный комплекс «Приморский океанариум» (директор Александр Михайлюк);

3. ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» (генеральный директор Дмитрий Кудинов);

4. МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Владивостока» (директор Игорь Школьный);

5. Александр Игнатюк, специалист по охране труда Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения РАН;

6. Эльяр Атаев, начальник отдела охраны труда Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный федеральный университет»;

7. Геннадий Шабров, специалист по охране труда акционерного общества Торговый дом «Владивостокский ГУМ».

8. Александр Виговский, начальник отдела охраны труда Филиала публичного акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство» в г. Владивосток;

9. Вячеслав Савельев, начальник отдела охраны труда и надежности Филиала публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» - Приморское предприятие магистральных электрических сетей.

В завершение работы комиссии для всех ее участников была организована экскурсия по залам океанариума. Ее провела сотрудник учреждения, главный специалист по охране труда Инна Квинт.