Грудные импланты повышают риск смерти, - ученые

9 случаев оказались смертельными

Владивосток, пятница, 24 марта , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследований установили, что импланты молочной железы повышают риск смерти от специфической разновидности рака, вызванной этими посторонними предметами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

В ходе исследования было зафиксировано свыше 350 инцидентов возникновения заболевания.

По словам специалистов, впервые обнаружить заболевания им удалось в 2011-м году, но если тогда случаи были единичными, то сейчас 9 случаев оказались даже смертельными.

Как рассказали ученые, большинсвто подтвержденных случаев имели место у женщин с текстурированных имплантами молочной железы, а при вводе объектов с гладкой поверхностью проблем выявили значительно меньше. Большинство проблемных случаев удалось разрешить удалением имплантатов, однако в некоторых случаях потребовалось проведение химиотерапии и облучения.