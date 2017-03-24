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Общество

Приморцам доступно бесплатное зубопротезирование

Утвержден перечень категорий граждан, которым доступно бесплатное лечение зубов
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, пятница, 24 марта , РИА Vladnews.

Участникам Великой Отечественной войны, инвалидам войн и ветеранам боевых действий в 2017 году будет доступно бесплатное зубопротезирование, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. Перечень категорий граждан, которые могут получить данную дорогостоящую услугу, сообщили в департаменте здравоохранения Приморья.

С 2016 года организовано зубопротезирование участников Великой Отечественной войны: было запланировано оказание стоматологических услуг по зубопротезированию 500 гражданам. В стоматологических учреждениях края проведен осмотр всех участников Великой Отечественной войны, в ходе которого выявлена необходимость оказания услуг по зубопротезированию только 44 из них.

Помимо протезирования зубов, ветераны смогут получить и другие услуги, оказываемые в государственных стоматологических клиниках.

Кроме этого, для проведения диспансерного обследования ветеранов с ограниченной подвижностью сформированы выездные бригады, которые проводят обследование пожилых людей на дому.

Стационарное лечение ветераны войн получают в специализированном госпитале для ветеранов. В последние три года, с появлением пристройки к основному корпусу госпиталя, улучшились условия нахождения пациентов в учреждении. Увеличилось количество двухместных палат в отделениях, а в палатах, где ранее находилось по шесть человек, теперь лечатся по три-четыре пациента. Всего за 2016 год комплексное медицинское обследование в госпитале прошли более четырех тысяч пациентов.

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