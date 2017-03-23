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Фитнес-тренировка закончилась смертью

Проводится проверка
Фото: loder.ru Фото: loder.ru
Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

В городе Зернограде Ростовской области проводится проверка по факту смерти 16-летней девушки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Ростовской области. 

Установлено, что девушка скончалась после занятий на беговой дорожке в фитнес-клубе. Через какое-то время девушке стало плохо и она потеряла сознание.

Прибывшие на место происшествия медики попытались спасти девушку, но она скончалась по пути в больницу.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Правоохранительные органы устанавливают, что могло стать смерти.



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