Фитнес-тренировка закончилась смертью

Проводится проверка

Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

В городе Зернограде Ростовской области проводится проверка по факту смерти 16-летней девушки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Ростовской области.

Установлено, что девушка скончалась после занятий на беговой дорожке в фитнес-клубе. Через какое-то время девушке стало плохо и она потеряла сознание.

Прибывшие на место происшествия медики попытались спасти девушку, но она скончалась по пути в больницу.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Правоохранительные органы устанавливают, что могло стать смерти.





