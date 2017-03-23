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Какой сегодня праздник: 23 марта - Всемирный день метеорологии

В этот день проводятся соответствующие пропагандистские мероприятия
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

Ежегодно 23 марта по инициативе Всемирной метеорологической организации (ВМО) под эгидой ООН проводится Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический день, (World Meteorological Day). В данном событии принимают участие 191 государство и территория ВМО, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. 

Отметим, что 23 марта 1950 года в силу вступила Конвенция Всемирной метеорологической организации (ВМО, World Meteorological Organization), в которой было провозглашено образование Организации. Девизом мероприятия стали слова: «Погода, климат и вода в информационную эру». А сам праздник отмечается с 1961 года.

Следует уточнить, что прежде всего Всемирная метеорологическая организация занимается вопросами погоды, климата и воды, а страны, которые входят в ее состав, успешно сотрудничают уже много лет, обмениваясь оперативными данными о состоянии атмосферы, суши, морей, океанов, рек, на основании которых и составляются прогнозы погоды и предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях. В числе наиболее крупных достижений ВМО – создание всемирной программы исследования климата и создание Всемирной службы погоды.

Основным направлением деятельности ВМО считается оказание странам поддержки в предоставлении метеорологических и гидрологических услуг. А сам Всемирный метеорологический день проводится с целью повышения осведомленности широкой общественности о возможных последствиях изменения климата. Так как на сегодняшний день быстрое изменение климата - одна из самых серьезных экологических проблем, с которыми сталкивается человечество. Это проявляется не только в изменении погодных условий, повышении/понижении температуры, но и может привести к таким разрушительным бедствиям, как наводнения, засухи, цунами и т.д.


Согласно статистическим данным, накопленным за последнее десятилетие, более 80% всех стихийных бедствий имеют метеорологическое или гидрологическое происхождение.

В связи с этим ежегодно этот День посвящается какой-либо теме, также проводятся соответствующие пропагандистские мероприятия. Так, например, в разные годы он проходил под девизами: «Наш будущий климат», «Предотвращение опасности и смягчение последствий стихийных бедствий», «Погода, климат и вода — движущая сила нашего будущего», «Полярная метеорология: понимание глобальных воздействий», «Наблюдения за нашей планетой для лучшего будущего», «Погода, климат, вода и устойчивое развитие», «Понимание облаков» и другие.

Напомни, что в России официальный «старт» системе гидрометеорологического мониторинга был дан более 170 лет назад - в 1834 году, когда указом императора Николая I в Санкт-Петербурге была учреждена Нормальная магнитно-метеорологическая обсерватория. С того времени метеорологическая сеть России начала вести регулярные метеорологические и магнитные наблюдения по единому руководству. А 23 марта отмечается в нашей стране как День работников гидрометеорологической службы России.

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